"Miftiya Libyayê bi awayekî sertûj li hevkariya Misir û Emeratê bi rejîma Îsraîlê re rexne kir

19 August 2025 - 11:13
"Sedîq El-Xeyranî" ji hevkariya rejîmên erebî bi dijminê Sihyonîst re rexne kir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Muftî yê Lîbyayê, Sedîq El-Xeyranî, ragihand ku gelek dewletên erebî, bi taybetî Misir û Emerat, bi navgînkirin û alîkariyê dijminê Sihyonîst (Îsraîlê) dikin. 

El-Xeyranî zêde kir:

"Beşdariya benderên Misirê di xizmetêkirina keştiyên dijminê Sihyonîst de gelek mixabin e. Ev di demekê de pêk tê ku benderên Ewropayê bi vê hevkarî re dijî ne." 

Bûyerekî berê: 

Karkerên benderê Genoa (Îtalya) ji rêgirtina keştiyekî seferî yê Siyûdî (bi navê "Yenbe") ku çek û sîlehên leşkerî ji bo rejîma Sihyonîst hilgirtibû, rawestandin. Ev keştî ji Amerîkayê bi amûrên cengê hatibû û karkerên benderê Genoa hay ji vê kirinê jê standin. 

..................... 

/Dawiya Peyamê

