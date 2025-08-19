"Miftiya Libyayê bi awayekî sertûj li hevkariya Misir û Emeratê bi rejîma Îsraîlê re rexne kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Muftî yê Lîbyayê, Sedîq El-Xeyranî, ragihand ku gelek dewletên erebî, bi taybetî Misir û Emerat, bi navgînkirin û alîkariyê dijminê Sihyonîst (Îsraîlê) dikin.
El-Xeyranî zêde kir:
"Beşdariya benderên Misirê di xizmetêkirina keştiyên dijminê Sihyonîst de gelek mixabin e. Ev di demekê de pêk tê ku benderên Ewropayê bi vê hevkarî re dijî ne."
Bûyerekî berê:
Karkerên benderê Genoa (Îtalya) ji rêgirtina keştiyekî seferî yê Siyûdî (bi navê "Yenbe") ku çek û sîlehên leşkerî ji bo rejîma Sihyonîst hilgirtibû, rawestandin. Ev keştî ji Amerîkayê bi amûrên cengê hatibû û karkerên benderê Genoa hay ji vê kirinê jê standin.
