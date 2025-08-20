Danûstandin an şer? Paşeroja tarî ya têkiliyên Şam-Kurdan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) li Hesekê konferansek li ser yekîtiya helwestê li dar xistin da ku pozîsyona xwe ya civakî ji herêma ku ew niha lê ne berfireh bikin. Beşdarbûna serhêl a rêberên Druzî û Elewiyan peyamek zelal bû ji bo Şamê, lê nebûna kesayetên eşîrên navdar ên Ereb û Mazlum Kobanî hin nezelalî li ser yekîtiya navxweyî ya tevgerê çêkir. Hikûmeta Sûriyeyê civînê wekî hevpeymaniyek nelirê û ne-neteweyî bi nav kir û hişyarî da ku ev gav dê qaîdeyên danûstandinan biguherîne û îhtîmala pevçûnê zêde bike.
JI RÊKEFTINÊ BER BI TEVLIHEVIYÊ VE
Di Adarê de, piştî danûstandinên di navbera rêberê nû yê Şamê û Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) de, nîşanên rêkeftina giştî li ser beşdarbûna wan di projeya neteweyî ya Sûriyeyê de hebûn, lê pênc meh şûnda rewş guherî. Konferansa 8ê Tebaxê li Hesekê danûstandinan ber bi qonaxek aloz ve bir û nîşan da ku rêya rêkeftinekê ne pir xweş e.
HEWLDANÊN JI BO AVAKIRINA HEVPEYMANIYÊN BERFIREHTIR
Nêzîkî 400 kesayetiyên ji rojhilatê Firatê û beşdariya serhêl a Şêx Hikmet Hecerî, serokê Droziyan, û Şêx Xezal Xezal, serokê Elewiyan, di konferansê de beşdar bûn. Ji bo nîşandana piştgiriyek berfirehtir ji bo civaka Kurd û avakirina hevpeymaniyek nenavendî li dijî Şamê, Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê beriya civînê şandeyan şandin Dîyarbekir, Reqa û Hesekê da ku eşîr û kesayetên olî razî bikin ku beşdar bibin.
NEBÛNA MAZLUM KOBANÎ Û ENCAMÊN WÊ
Nebûna Mazlum Kobanî gumanbar bû. Hin kes vê yekê wekî nîşanek pirsgirêkên navxweyî bi nav dikin. Hin kes hewl didin ku pêşî li hilweşîna pirên bi Şamê re bigirin.
Berteka Şamê
Karbidestên Sûriyeyê civînê wekî hewldanek lewaz a hêzên birîndar ji bo bidestxistina serkeftina gelê Sûriyeyê bi nav kirin, îdia kirin ku armanca wê vekirina pirsgirêka Sûriyeyê ji bo civaka navneteweyî, banga destwerdana biyanî û rakirina cezayan e. Şamê ev meyl wekî berevajîkirina hewldanên berî serxwebûnê yên ji bo parçekirina welêt bi nav kir û tekez kir ku gelê Sûriyeyê vê carê jî wekî berê têk çûye dê be.
Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê tekezî li ser nenavendîkirinê dikin
Tevî van rexneyan, Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) hîn jî stratejiya xwe li ser nenavendîkirinê ava dikin. Di daxuyaniya dawî ya civînê de hat gotin ku çareserî destûreke demokratîk e ku pirrengiya etnîkî, çandî û olî misoger dike û avakirina dewletek nenavendî da ku beşdariya rastîn a hemî aliyan di pêvajoya siyasî û rêveberiyê de hêsan bike. Daxuyaniyê her wiha behsa binpêkirinên mafên mirovan li peravê, Swêdê û Xiristiyanan kir, wan wekî sûcên li dijî mirovahiyê û civakên etnîkî bi nav kir.
Dîmenên nezelal
Analîst bawer dikin ku zêdekirina kesayetên derewîn û Elewî li koalîsyonê, her çend pozîsyona navneteweyî ya Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê xurt dike jî, lê bûye sedema windakirina hin ji pozîsyonên wan ên kevneşopî.
Pêşeroj: Danûstandin an Nakokî?
Her çend hem Şam û hem jî Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê ji bo rûbirûbûnek gengaz amadekariyan dikin jî, deriyê danûstandinan negirtiye. Lê dîsa jî, guhertina qaîdeyên lîstikê û berfirehkirina koalîsyona Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê rûbirûbûna leşkerî bi Şamê re ji her demê bêtir îhtîmal dike; Nîşanek ji bo pêşerojek xeternak ji bo siyaseta Sûriyeyê.
