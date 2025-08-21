Şeş dikanîna firotinê di deh mehên dawî de; F-18 ya Amerîkî di bin okyanusa Atlantîkê de ketin

Li gorî raporta agahiyên navneteweyî ya AhlulBayt (s.x) – ABNA- tê de gotiye ku tîma agahdariyên CBS bi referansa serokatiya fermî ya Dewletên Yekbûyî rapor da ku yek tayyareya şerî F-18 ya hêza deryayî ya Dewletên Yekbûyî li roja çarşemê de di dema firotina xebatê ya pêşkeftî li avên Okyanusa Atlantîk û li nêzîkî kesayeta welatê Virjînîya ket ser avê.
Li gorî agahiyên destpêkî, ev tayyare di navbera şîroveya firotinê de ji baseya hêza deryayî ket û di rêya vegerê de ji ber sedemekî nehatî zanîn serkeftî ket. Hîn jî hûrguliyên sedema ketina tayyareyê nehatine ragihandin û tîmên taybet ên tekniî li ser hewl dide ku vê tayyareyê binerîsin.
Serokên hêza leşkerî ya Dewletên Yekbûyî ragihand ku çalakiyên gerîn û xilasî ya endamên tayyareyê zû zû dest pê kirin. Raportan nîşan dide ku pilot û alîkarê pilotê di nav dema qutkirina ser kursîyê şûnde, bi serketinî hatine xilas kirin ji avê bi alîkariya tîmên xilasî.
Hêza deryayî ya Dewletên Yekbûyî îlan kir ku tu alîkarîya derveyî nehatîye ku rûdawê wê anîn û lêkolînên zêde di pêvajoya xwe de ne ji bo dîtina qeleweya teknîkî an şaşiyên mirovan.
F-18 yek ji tayyareyên şerî yên çendkar û herî bikar anîn ên hêza deryayî ya Dewletên Yekbûyî ye ku dikare şer, nasîn û parastina hawîrê biçe. Lê di sala dawî de gelek rûdawên wek vî jî derketine ku ew têgihiştinên sûcê li ser kevneşopîya hêza tayyareyan çêkirine.
.............................
Dawiya peyamê/
Your Comment