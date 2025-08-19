Colanî: Îhtîmala şerekî di navbera Kurdan û hêzên Sûriyeyê de heye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di heman demê de, alozî li bakur û rojhilatê Sûriyeyê û xwepêşandanên li Swêdê berdewam dikin.
Serokwezîrê Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê Ehmed Şerîa pevçûnên bi Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (HSD) re red kir û hêviya çareseriyeke aştiyane ji bo pevçûnê anî ziman.
19 August 2025 - 18:40
News ID: 1718463
Serokwezîrê demkî yê Sûriyê hişyarî da li ser pevçûnên bi Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) re, lê hêvî kir ku di nav çend mehên bê de ev nakokî bi awayekî aştiyane çareser bibe.
