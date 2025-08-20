Berteka nûnerên Iraqî li hember destwerdanên Amerîkayê yên derbarê qanûna Hêzên Haşdul-Şabî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Parlamenterê Iraqê Muhammed El-Xefacî di gotarekê de ragihand ku piraniya partiyên siyasî yên di parlamentoyê de li dijî her destwerdan an wesayeta Amerîkayê di qanûna xizmet an teqawidbûna hêzên Rêxistina Heşda Şebî ya Gel de ne.
Wî tekez kir: "Parlamentoya Iraqê tekane rayedar e ku vê qanûnê pesend dike û mafê ti rayedarekî biyanî tune ku destwerdanê di karûbarên yasayî yên welêt de bike."
El-Xefacî her wiha xemgîniya xwe anî ziman ku hin partî bi pêkanîna daxwazên biyanî zirarê didin serweriya neteweyî û bang li hemî nûneran kir ku ji bo pesendkirina qanûna "Struktura Rêxistina Heşda Şebî ya Gel a Iraqê" deng bidin.
Di heman demê de, Fîras El-Meslawî, endamekî din ê parlamentoya Iraqê, destnîşan kir ku hêzên ewlehiyê yên welêt û Rêxistina Heşda Şebî di asta herî bilind a amadebûnê de ne da ku sînorên rojavayê Iraqê biparêzin û bi her gefên derveyî re rû bi rû bimînin, nemaze gefên ji kampên DAIŞê li ser sînorên Sûriye û Urdunê.
Wî zêde kir: "Tiştê ku wekî vekişîna hêzên Amerîkî ji hin baregehan hatiye ragihandin, di rastiyê de nirxandin û veguhestina hêzan e û dê tu valahiyek ewlehiyê çêneke, ji ber ku parastina sînoran her gav berpirsiyariya hêzên ewlehiyê yên Iraqê û Rêxistina Seferberiya Gel bûye."
El-Meslawî tekez kir ku ragihandina vekişîna hêzên Amerîkî ji baregehên "Eyn u-Esed" li Enbar û "Vîktorya" li Balafirgeha Navneteweyî ya Bexdayê ne vekişînek leşkerî ya rastîn e û tenê wekî ji nû ve bicihkirina hêzan tê hesibandin.
Qanûna Rêxistina Heşda Şebî Gel a Iraqê di nav qanûnên hesas de ye ku tê payîn ku di rûniştinên pêşerojê yên parlamentoyê de werin nîqaşkirin û pejirandin, û ev mijar di bin zextên siyasî û herêmî de tê şopandin.
Parlamentoya Iraqê israr dike ku pêvajoya pejirandina qanûna xizmet û teqawidbûnê ji bo hêzên Rêxistina Seferberiya Gel (Heşd ul-Şabî) bidomîne, her çend zextên siyasî yên navxweyî û derveyî, nemaze ji Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst, ji bo rawestandina vê pêvajoyê zêde bûne. Nûnerên ku piştgirî didin vê qanûnê bawer dikin ku pejirandina wê rêzgirtinek olî ye ji bo qurbaniyên şervanên rêxistinê.
Analîst her wiha bawer dikin ku pejirandina vê planê dê bibe xalek werçerxê di rewşa yasayî û hiqûqî ya Rêxistina Heşd ul-Şabî Gel de, saziyek ku di salên dawî de di pêşengiya têkoşîna li dijî terorîzmê de ye.
Ji perspektîfa analîstan ve, rewşa heyî nîşan dide ku nakokî di navbera îradeya neteweyî ya Iraqê ya ji bo xurtkirina saziyên ewlehiyê yên serbixwe û zextên derveyî yên ji bo qelskirina wan de heye; nakokîyek ku çarenûsa wê dikare rêya pêşerojê ya aramî û serxwebûna Iraqê diyar bike.
Rêxistina Heşd ul-Şabî Gel a Iraqê beşek ji hêzên leşkerî û çekdarî yên welêt e, ku di bin fermandariya Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar de ye. Ev rêxistin piştî derxistina fetwaya Cîhad el-Kifai ji hêla Ayetullah Seyîd Elî el-Sîstanî, rayedarê herî bilind ê Iraqê ve, piştî dagirkirina deverên mezin ên parêzgehên Iraqê ji hêla koma terorîst a Tekfîrî DAIŞ ve, hate damezrandin û di rizgarkirina welêt ji lepên komê de rolek girîng lîstiye.
Parlamentoya Iraqê
