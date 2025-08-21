  1. Home
Fermandarekî DAIŞê li başûrê Bexdayê hate girtin

21 August 2025 - 10:13
News ID: 1718870
Hêzên ewlehiyê yên Iraqê kesê ku berpirsiyarê belavkirina kelûpelên "Zimanî" yê DAIŞê bû girtin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)-ABNA- Çavkaniyek ewlehiyê ya Iraqê girtina yek ji fermandarên koma DAIŞê li başûrê Bexdayê, paytexta welêt, ragihand.

Di hevpeyvînekê de bi malpera nûçeyan a Iraqê "Al-Sumaria News" re, çavkaniyê ragihand: Hêzên ewlehiyê yên Iraqê terorîstek girtin ku berpirsiyarê belavkirina garantiyan li parêzgeha Diyala ji bo koma terorîst a DAIŞê bû.

Wî zêde kir: Ev kes li yek ji deverên başûrê paytexta Iraqê hatiye girtin û niha di bin çavdêriyê de ye.

