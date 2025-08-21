Fermandarekî DAIŞê li başûrê Bexdayê hate girtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)-ABNA- Çavkaniyek ewlehiyê ya Iraqê girtina yek ji fermandarên koma DAIŞê li başûrê Bexdayê, paytexta welêt, ragihand.
Di hevpeyvînekê de bi malpera nûçeyan a Iraqê "Al-Sumaria News" re, çavkaniyê ragihand: Hêzên ewlehiyê yên Iraqê terorîstek girtin ku berpirsiyarê belavkirina garantiyan li parêzgeha Diyala ji bo koma terorîst a DAIŞê bû.
Wî zêde kir: Ev kes li yek ji deverên başûrê paytexta Iraqê hatiye girtin û niha di bin çavdêriyê de ye.
Etîket
DAIŞ
Iraq
Bexda
