Dengê hevkariya Meksîkîyê bi Filistînê di koçerên bajarê serokatiyê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA– Roja Yekşem, 17 Tebaxa 2025, şopên bajarê Meksîkositî bi beşdariya hêzek ji hezarên kesan, xwendekaran, hunermendan, endamên sindîkayên, komeleyên parastina mafên ajelan û her weha hin rêveberên hukumetê di rêwîtiya "Meksîk bo Filistîn" de bûne şahid. Ev tevger ji Mezalaya Serbixwe ya Azadî dest pê kir û piştî şopandinê di rêyên sereke wek Paseo de la Reforma, Koçerê Juárez û Navenda Serê Lázaro Cárdenas de heta meydana Plaza Tlaxcoaque ya navenda dîrokî ya bajarê qedîya xwe da. Armanca ev şopandinê, piştgirî kirin ji gelê Filistîn û şîroveyê li dijî sûcên rejîma Siyonîst bû, ku di bin girtî û tevgerên bêrehm de ne.
Şopgeran bi alayên mezin a Filistîn û pankartên bi şiarên wek "Ev şer nîne, qirina gel e" û "Parastina Xezze, parastina mirovahî ye", daxwaz kirin ku hewldaneke acil a firehbûnê bibe, xwarin û dermanên li Xezze şandin û têkçûnê ya tevahî yên têkiliyên diplomatik, aborî, leşkerî û akademîk yên Meksîk û Îsraîlê qedandin. Yek ji şopgeran got: "Piştgiriya ji Filistînê, piştgiriya mirovahî ye. Eza ku ew têdikin, ji têgihiştina me jî zêdetir e."
Ev şopandin ku ji hêla komeleyên wek "Civaka Navneteweyî ya Zanist û Gel bo Filistîn" û "Tevgera Cîhanî ya Xezze Meksîk" rêxistin bû, bi beşdariya wî kişiyê wek Paco Ignacio Taibo II, rêveberê Foneda Çand û Aboriyê ya Meksîk, di heman demê de bû. Ew bêjî: "Fêla Xezze şerme ji bo mirovahî ye. Meksîk divê ji girtîbûnên bîranînê piştgirî bike, ne ji kiryarên qirina gelê."
Şopgeran her weha piştgiriya bêşerû û bêguman a Dewletên Yekbûyî yê li dijî rejîma Siyonîst têkildar kirin. Ew bawer in ku piştgiriya leşkerî, aborî û siyasî yê Dewletên Yekbûyî ji Îsraîlê, bi taybetî di dema ku li Xezze zêdetir ji 61 hezar sîvîl, di nav wan de 269 rojnamevan hatine kuştin, di berdestkirina vê fêlayê de yarmetî dide. Şopgeran daxwaz kirin ku ev piştgirî raweste û presê cîhanî li ser berdanê Xezze dest pê bike.
Yek ji bûyerên girîng, rawestan li ber Hemisfero Juárez bû, ku komeleyê "Zanistvan bo Filistîn" roja pêşî, şandina dijî-bîranînê ya bi navê "Filistîn: Deriyê Berxwedan û Jiyanê" hate avakirin. Ev çêlek, ku şekla çiyayê Filistînê bi şiarê "Ji rojavê heta rojhilat, Filistîn ê serkeftinê bike" hate dizaynekirin, nişana pêdiviyekê ya Meksîk li mafê vegerandina Filistînîyan e. Rêveberên ev çalakîyan îdî kirin ku heke ev bîranîn jêbibe, ew ê wê carekê din ava bikin.
Hêjayî li gorî lêkolînên polîsê, di nav şopandinê de têkiliyên kêm ên bi polîsan re hatine kirin, ku di nav wan de 11 kes hatine birîndar kirin (yek ji ber xwestina speakerê ji bilind re ketin û sê polîs), şopandin bi awayekî aşîtî qedîya xwe da. Polîs da îlan ku hin şopgeran têgihiştina kiryarên şaşînê heye û amûrên wek çeng, zencîr û materyalên agirvan jê hatine girtin, lê şopgeran ev çalakiyan wek hewlên berxwedanê û qedexeyê şermezar kirin. Francis, yek ji çalakvan, got: "Cîhan di nav dema fîşîzmê de ye. Bêdengî li dijî ev sûcên meşrûk, hevkarîye."
Ev şopandin ne tenê protesto bû, lê her weha wênekê ya hevkariya navneteweyî bû. Komeleyan ragihandin ku di 31 Tebaxa pêşerojê de bernameya şandinê ya keleşanên "Flotilla Azadî" ji bo şikandina girtîbûna Xezze heye û şand, şeş kesên Meksîkî di vê karê insaniyê de beşdar dibin. Ew îdî kirin: "Heta yek keleş jî ku bi Xezze derbas bibe, rê li bo yên din vekirî ye."
