Hêza bêhempa ya Îranê piştî şerê 12 rojan; Em amade ne ku bi awayekî wêranker bersivê bidin her gefê

Şerê 12 rojî ku bi êrîşa Îsraîlê ya li ser Îranê dest pê kir, di dîroka parastina Komara Îslamî de xalek werçerxê bû. Şerê ku bû sedema bersiveke wêranker ji Îranê, ne tenê hegemonya vala ya Îsraîlê têk bir, lê di heman demê de pozîsyona Îranê wekî hêzek biryardar di hevkêşeyên herêmî û cîhanî de jî îspat kir.
Aliyên şerê 12 rojî û destkeftiyên leşkerî yên Îranê
Şerê 12 rojî, ku bi êrîşeke Îsraîlê û şehîdkirina hejmarek fermandar û zanyarên Îranî dest pê kir, ceribandinek mezin bû ji bo şiyanên parastinê yên Îranê. Tevî êrîşa ji nişka ve, ew bû sedema bertekek bilez û berfireh ji artêşa Îranê. Sîstema parastinê ya Îsraîlê, ku wekî sîstemeke neguhêzbar tê zanîn, li hember mûşek û dronên Îranî bêbandor bû, û rejîmê windahiyên giran kişand.
General Mûsawî: Bersiveke wêranker li benda êrîşkaran e
Serfermandarê Giştî General Seyyed Ebdulrehîm Mûsewî bi berdewamî tekez li ser amadebûna bêhempa ya hêzên çekdar ji bo parastina welêt kiriye. Wî got, "Destên me hem ji bo danûstandinan û hem jî ji bo şer tije ne." Îran ne şerxwaz e, lê heke dijmin êrîş bike, em ê xwe biparêzin.
Emîr General Hatemî: Hevgirtina artêş û artêşê mifteya serkeftinê ye
Fermandarê Giştî yê Artêşê General Emîr Hatemî tekezî li ser hevkarî û hevgirtina bêhempa ya di navbera her du aliyan de di şerê 12 rojan de kir.
Wî got, "Şerê 12 rojan xalên me yên bihêz û qels eşkere kirin û niha pergalên me yên parastinê amade ne ku rûbirûyî her êrîşekê bibin."
General Pakpûr: Amadebûna artêşê di asta herî bilind de ye
Fermandarê Giştî yê Muhafizên Şoreşa Îslamî General Pakpour got, "Şerê 12 rojî nîşan da ku em dikarin di zûtirîn dem de bersiva her gefê bidin."
Wî her wiha bal kişand ser rola Hêza Qudsê di xurtkirina eniya berxwedanê de û got: "Eniya berxwedanê ji her demê bihêztir e û dê bi her cûre êrîşkariya dijmin re rû bi rû bimîne.
Mesafeya piralî ya parastin û poşmaniyê
Pisporên leşkerî bawer dikin ku şerê 12 rojî xalek werçerxê bû di xurtkirina şiyanên parastinê yên Îranê de. Serokê Komîsyona Ewlekariya Neteweyî ya Meclîsê Îbrahîm Ezîzî got, "Şerê 12 rojî tenê beşek ji şiyanên leşkerî yên Îranê nîşan da û şiyanên me yên parastinê ji vê zêdetir in."
Yekbûna neteweyî: çeka sereke li dijî gefan
Yek ji destkeftiyên herî girîng ên şerê 12 rojî nîşandana yekîtiya neteweyî bû. Wî got, "Xebata mezin a gel di vî şerî de wêrekî, îrade û baweriya bi xwe bû û şîroveyên dijmin têk bir."
encam:
Şerê 12 rojî, tevî windahî û şehîdbûna hin ji zarokên herî baş ên Îranê, bû derfetek ji bo nîşandana hêza leşkerî, yekîtiya neteweyî û dîplomasiya jîr. Daxuyaniyên serokên jorîn hemî xalekê tekez dikin: hêzên çekdar ên Îranê di lûtkeya amadebûna xwe de ne û her êrîşkariya dijmin dê bibe bi biryardarî bersiv da. Ev amadebûn piştgirîyek ji bo ewlehiya gelê Îranê û baweriyek e ji bo parastina serxwebûn û serweriya welêt li dijî gefan.
