" Ebdulmelîk Hûsî, bêkarîya 2 milyar musilmanan ji ber bûyerên Xezzeyê tawanbar kir"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê Tevgera Ensarullah a Yemen, Seyîd Abûlmelîk Bederuddîn El-Hûsî, di axaftina wê îro (pêncşem) de, bi îfade-ya hêzdarî û necîhkirinê ji bêdengî û bêkarîya berfireh a cîhana Îslamê di ber çirên girseyên Xezze de (ku wî “ceynaya rejîma Sûsiyonîstî li Xezze” hateye gotin), şikestiyarî kir. Ew li ser hukumetên herêmî – bi taybetî Arabîstana Sû’dî û Mîsrê – di derbarê wênegeriyan xwe li ser piştgirî an hevalkarîya wan bi Tel Aviv re têkilî da, şikûb kir, û peymana gazê ya Mîsr û Îsraîlê “faciye” hatî nîsand.
Seyîd El-Hûsî di destpêka axaftina xwe de, “kurtî” û “bêkarîya” civaka ku li ser 2 milyaran muselmanan têfti tevlî bûyerên Xezze ye têkoşî li serî kir û wisa got ku ev bêdengî û neredî ya nekomayî “teşîv û hêşîn e ku herêmê hewyê dike” û encamên xerabi ji bo welatên Îslamî jî tê de heye.
Serokê Ensarullah bi nişandanî vekirina awayeke Suûdiya ku di nav bandorên Îtalya de dîgayek bi sêwir ji bo Îsraîl li Tel Aviv şandibû, kritik kir, û pirs kir ka ev tenê veguhestina sêwirê ye an jî hilbijartina destêkar a dewleta Suûdiya ye bo dijmin — bi vî awayî “alîkarîya leşkerî” ji bo rejîma Îsraîl çêdibêje; û wisa bêdengiyê nîşan dida ku ew, bi hêz û dewletê perav bi awayekî wek “şofîrê kar” agir dike.
Piştî wî, El-Hûsî pîşgiriya gazê ya Mîsr meyda da û wî vê peymana “faciye û piştgirîya vekirî ji dijmin” got; wisa bazikir ku Mîsr dikaribû di nav xwe de ew pere bixweşîne an jî hewl bidê li welatên Islamî yên din ji ber piştgirîya wan.
