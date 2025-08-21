Teslîmkirina yek girtîya Îsraîlî ji hêla Libnanê ve bo Xaça Sor kir /Malbatên girtiyan li Libnanê xwepêşandan kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Çend demjimêr piştî radestkirina "Saleh Ebû Huseyîn" ji aliyê Îsraîlê ve li deriyê Ras ul-Naqûra li başûrê Lubnanê ji Xaça Sor re, Rêveberiya Giştî ya Ewlekariya Giştî ya Lubnanê hûrguliyên vê pêvajoyê rave kir.
Di daxuyaniyekê de ji ofîsa karûbarên medyayê ya vê saziyê, hate gotin ku Rêveberiya Giştî ya Ewlekariya Giştî ya Lubnanê "Salih Ebû Huseyîn: 48 salî, niştecihê Ereb bi nasnameya Îsraîlê, radestî Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor kir da ku vegere deverên dagirkirî.
Li gorî daxuyaniyê, Ebû Huseyîn di Tîrmeha 2024an de bi awayekî neqanûnî ji sînorên Filistîna dagirkirî derbasî axa Lubnanê bûye û ji hêla Rêveberiya Îstîxbarata Artêşa Lubnanê ve hatiye girtin. Sedema ketina wî wekî nexwestina wî ya berdewamkirina jiyana li deverên dagirkirî hate destnîşankirin.
Piştî lêpirsînên dadwerî yên pêwîst, tu gumanên ewlehiyê li ser Ebû Huseyîn nehatin îspatkirin. Lêbelê, ji ber ku îhtîmala dersînorkirin an berdana wî wekî kesekî ne-Lubnanî ku bi awayekî neqanûnî ketiye welêt tune bû, radestkirina wî ji Komîteya Navneteweyî ya Xaça Sor re li ser daxwaza komîteyê û bi razîbûna wî bi xwe hate kirin.
Îro sibê (Pêncşem), rayedarên Lubnanê piştî salekê girtinê Ebû Huseyîn li deriyê Ras il-Naqûra radest kirin, çalakiyek ku pêlek xwepêşandanên navxweyî derxist holê.
Rexne û Bertek
Girtî û Azadkirîyên Lubnanî Encûmena Nûneran kiryar şermezar kir û destnîşan kir ku her çend çarenûsa 19 girtiyên Lubnanî ne diyar be jî, hikûmeta Lubnanê bi radestkirina kesekî Îsraîlî xwe firotiye şeytanekî Amerîkî û Îsraîlî.
Her wiha, Îbrahîm el-Mûsawî, nûnerê fraksiyona "Dilsoziya Berxwedanê" li parlamentoya Lubnanê, daxwaza lêpirsînek tevahî ya dadwerî û ewlehiyê kir da ku rastiya vê bûyerê were zelalkirin.
