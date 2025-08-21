"Ebbas Ereqçî (wezîrê karûbarê derve yê Îranê) gotiye: 'Talibanr êz li mafên mafên Şiayên Efxanistanê negirtiye

"Li gorî ragihandina ajansa navneteweyî ya Ehlu Beyt (s.x) - ABNA - Seyîd Ebas Ereqçî, wezîrê karûbarê derve yê Komara Îslamî ya Îranê, di hevpeyvineke ku çarşemê (li gel ajansa îranî ya dewletê ÎRNA) hat weşandin, ji biryardanên Taliban a li hember pirsgirêkên sereke yên Efxanistanê rexne kir.
"Ew got ku Îran, her çend bi vê komelê re ji bo peydakirina menfeyên xwe yên neteweyî bi hev re dixebite, hê jî dûrî nasandina desthilata Taliban e.
"Ereqçî, bi derecekirina gelek arîşeyên di navbera Îran û Efxanistanê de wek penaberan, narkotîk, terorîzm, ewlehiya sînoran, bazirganî, pirsê avê, zimanê farisî û bi taybetî ewlehiya Şiayan, got: 'Em nikarin bêdeng bin li van pirsgirêkan.'
"Ereqçî di gotinên xwe de şirove kir ku Taliban di hin qadan de çalakî pêk anîne, lê di gelek waran de kêmasiyên wê hene.
"Ew got: 'Ewlehiya Şiayan hate peydakirin, lê di çend salên dawî de mafên wan nehatine parastin.'
"Her weha divê were gotin ku Taliban, pişta vegere ser desthilatê, qanûna ehwalê şexsî ya Ehlu Teşeyû ji nêzîkê veqetand û hemû pirtûkên fiqha Ceferî ji zankoyan, dibistanan û pirtûkxaneyên dewletê berhev kir.
"Vê komelê bi awayekî bi hêz got ku divê qanûnên Efxanistanê li gorî fiqha Henifî were sepandin.
"Ereqçî di beşeke din a hevpeyvinê de li ser mafê avê yê Îranê ji çemê Helmand got ku rewşa mafê avê 'baştir bûye, lê hê jî nehatiye asta hêvîkirî.'
"Ew her weha tekîd kir ku pirsgirêkên bankayê yên îraniyan li Efxanistanê hê jî çareser nebûne.
"Ereqçî wezîrê karûbarê derve yê Îranê her weha ji lihevhatina bi Taliban re li ser vegerana penaberan hayda û got: 'Milyek penaber hatin şandin Efxanistanê, bê ku krîzek di têkiliyên her du aliyan de çêbibe.'
"Ev di dema ku di rojên ewil û berî ketina hêzên gelî yên Efxanistan û Îran de rewş bi awayekî zehmet û dijwar bû."
...
Xulasayek Kurt:
Vê ragihandinê nerînên fermî yên Îranê li ser Taliban û rewşa Efxanistanê diyar dike. Diyaresîya sereke ev e ku Îran desthilata Taliban nas nake û li ser gelek pirsgirêkan (wekî mafê avê, banka, mafên Şiayan) rexneyan dike. Her çend Îran bi Taliban re ji bo menfeyên xwe dixebite jî, ev nasandin hê jî ji dûr ve diqewime.
Dawiya peyamê/
Etîket
Afxanistan
Şîeyên Afganistanê
Seyîd Ebas Eraqçî
Taliban
Your Comment