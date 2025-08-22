Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî pêşniyar kir: Pêwîstiya Damazrandina "NATOyeke Îslamî" li hember Siyonîzmê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) _ ABNA _ Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî Mihemed Elî Emanî di hevdîtina xwe ya bi Mihemed Medser Tipu, Balyozê Pakistanê li Tehranê re, tekezî li ser kûrkirina têkiliyên di navbera herdu welatan de û xurtkirina hevkariya stratejîk kir.
Balyozê Pakistanê kêfxweşiya xwe ji hevdîtinê anî ziman û got: Ez kêfxweş im ku ez yekem balyozê Pakistanê me ku we li balyozxaneyê pêşwazî dike.
Her wiha wî sûcên rejîma siyonîst li Xezzeyê bi tundî şermezar kir û got: Jenosîda rejîma siyonîst li Xezzeyê bêhempa ye û bi hezaran zarok ji ber nebûna xwarin û avê jiyana xwe ji dest didin.
Medser Tipu bal kişand ser helwestên hevpar ên herdu welatan û got: Pakistan her tim di helwestên xwe de li kêleka milet û hikûmeta Îranê sekinîye.
Wî her wiha pesnê rêveberiya Komara Îslamî ya Îranê di dema êrîşa 12 rojî ya rejîma Siyonîst de da û got: Em bawer dikin ku Rêberê Şoreşa Îslamî ev parastina 12 rojî bi awayê herî baş birêve bir, û Serok Pezizkian hemû hewla xwe da ku li hember wê bisekine, û Pakistan di nav welatên ku mafê Îranê yê parastina xwe nas kir de bû.
Ji aliyekî din ve, Amanî, Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî, helwestên şoreşger û wêrek ên Pakistanê pesnê xwe da û nivîsandina nameyek berfireh ji Serokwezîrê welêt re ragihand û got: Ev name kûrahiya teqdîrkirina Partiya Gel a Îranê dihewîne û tekez li ser pêwîstiya guhertinek kalîteyî di hevkariya parastin-ewlehiyê de dike.
Wî bi wesifandina tevgerên dawî yên li Xezzeyê, Filistînê, Lubnanê û herêmê wekî girêdanên di zincîra projeya "Rojhilata Navîn a nû" ya Siyonîst-Amerîkî de berdewam kir, û êrîşa 12 rojî ya li dijî Îranê wekî qonaxek vê plana xerab ku bi gefên eşkere yên Netanyahu li dijî Pakistanê berdewam kiriye, nirxand.
Amanî xurtkirina hevpeymaniya parastinê ya di navbera Tehran û Îslamabadê de ji slogan û pêdiviyeke jiyanî wêdetir bi nav kir û pêşniyar kir ku hevgirtina heyî bi îmzekirina memorandumek têgihîştinê li ser hevkariya stratejîk a di navbera Partiya Hevpeymaniya Îslamî û partiyên Pakistanî û hevrêziya stratejîk di rêxistinên wekî Rêxistina Hevkariya Îslamî, Tevgera Bêalî û Konferansa Partiyên Siyasî yên Asyayî de, were wergerandin bo qadên operasyonel.
Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî diyar kir: Wî ev hevkarî ne tenê wekî mertalek(hûrguliyek) ewlehiyê ji bo her du welatan, lê di heman demê de wekî bingeha navendî ya "NATOya Îslamî" li dijî zêdegaviyên Rojava û Siyonîzmê jî dît.
Di dawiya civînê de, balyozê Pakistanê pêşniyaran pêşwazî kir û ragihand ku ew ê peyama Sekreterê Giştî yê Partiya Hevpeymaniya Îslamî û nameyek ji Serokwezîrê Pakistanê re şandiye Îslamabadê bigihîne.
