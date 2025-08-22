Moşekeke ji Yemenê hate avêtin li ser esmanê Îsraîlê hate têkbirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Medyaya Îsraîlê îro (Înê) ragihand ku pergalên parastinê yên Îsraîlê karîn mûşekek ji Yemenê hatiye avêtin asteng bikin.
Kanala 12 a televîzyona Îsraîlê ragihand ku şahidên li navenda deverên dagirkirî dengê teqînên mezin bihîstine.
Televîzyona wî welatî zêde kir ku mûşeka Yemenê li ezmanan bûye çend perçeyên teqemeniyê û tevî zehmetiya astengkirina wê jî, bûyer bê zirar bi dawî bûye.
Li gorî raporan, piştî avêtina mûşekê firînên li Balafirgeha Ben Gurion (rojhilatê Tel Avîvê) hatine rawestandin.
Ji aliyê din ve, Rêxistina Rizgarkirin û Awarte ya Îsraîlê ragihand ku birîndarî ji ber qerebalixiya mirovan û parastina xwe ji bo ketina stargehan çêbûne dema ku sîrenên hişyariyê hatine çalakkirin. Her wiha, şarapnelên mûşeka astengkirî li ser wargehek Îsraîlê ketine.
Artêşa Îsraîlê berê ragihandibû ku wan dronek ji Yemenê hatiye avêtin asteng kiriye, ku sîrenan li wargehên nêzîkî Şerîda Xezzeyê çalak kiribû. Artêşa Îsraîlê got ku piştî çend hewldanan astengkirina droneyê serketî bû.
Hêzên çekdar ên Yemenê di mehên dawî de bi karanîna mûşek û dronan, û her weha bi hedefgirtina keştîyên girêdayî Îsraîlê an jî yên ku ber bi bendergehên wê ve diçin, rêze êrîş li ser Îsraîlê pêk anîne. Mûşek û dronên Yemenê bi gelemperî başûr û navenda Îsraîlê hedef digirin.
Ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve, Îsraîlê li Şerîda Xezzeyê sûcên berfireh kirine, di nav de kuştin, birçîbûn, wêranî û koçberiya girseyî. Li gorî amarên fermî, ev jenosîd 62,263 şehîd, 157,365 birîndar - piraniya wan jin û zarok - zêdetirî 9,000 winda, bi sed hezaran bêwar û 273 kes ji birçîbûnê mirine (di nav de 112 zarok).
Etîket
Yemen
Îsraîl
Mûşek
Hêzên Çekdar ên Yemenê
