Îranê hişyarî da Ewropayê: Bi zextê Tehranê neçar nekin ku biryarên dijwar bide

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seîd Xetîbzade, serokê Navenda Lêkolînên Siyasî û Navneteweyî ya Wezareta Derve, ji Frankfurter Allgemeine Zeitung re got, "Em hemû tiliyên xwe datînin ser çopê."
Xetîbzade got, "Em bawer dikin ku mafê Ewropî tune ku madeya di peymana nukleerî de ji nû ve çalak bikin." Ew xuya dikin ku dixwazin snapback wekî kartek zextê li ser Îran û Dewletên Yekbûyî bikar bînin da ku dîsa wekî aliyek girîng xuya bikin, lê berevajî wê bibe ji ber ku ew ê karta xwe ya dawîn ji cîhê xwe derxin.
"Em hewldana çalakkirina Snapback wekî berdewamiya êrîşkariya li dijî Îranê dibînin," wî got. "Em bi awayekî nerasterast ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê peyaman distînin, lê êrîşên Amerîkayê yên li ser Îranê di gelek waran de rewş guhertiye. Em nikarin bi hêsanî vegerin ser maseya danûstandinan, nemaze dema ku em ne piştrast in ku ew ê danûstandinên nû wekî hincetek ji bo şerekî din bikar neynin.
"Ya girîng ew e ku mafê dewlemendkirinê ji bo we were parastin, her çend ast, awayê pêkanînê û hûrgulî dikarin werin danûstandin," wî got.
