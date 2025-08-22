Dr. Larîcanî: Em ê piştgiriya xwe ji bo Hizbullahê bidomînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Dr. Elî Larîcanî, Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî, tekez kir ku Komara Îslamî dê piştgiriya Hizbullahê li Lubnanê bidomîne û got: Tehran hewceyê piştgiriya Hizbullahê ye, mîna ku Hizbullah hewceyê piştgiriya Îranê ye.
Wî di hevpeyvînek çapemeniyê de diyar kir: Niha li Lubnanê zextek mezin li ser Hizbullahê heye ku çekên xwe deyne, zextek ku Îsraîlî nekarîn di şerekî leşkerî yê rasterast de jî bi dest bixin.
Larîcanî wiha domand: Di medyaya navneteweyî de analîz hene ku komên ku ji hêla Îranê ve têne piştgirî kirin qels dibin. Ger ev kom qels bûne, çima ewqas zext li ser wan tê kirin?
Wî pirsek pirsî: Ew dibêjin ku Hizbullah hatiye lêdan, lê gelo ev partî xwe ji nû ve ava kiriye an na?
Wî ragihand ku Hizbullah hejmareke mezin ji mucahîdên ciwan hene, heta wê astê ku dest bi pêvajoya ji nû ve avakirin û xurtkirina xwe kiriye.
Li gorî Dr. Larîcanî, Hizbullah dema ku Îsraîlê Beyrût bi tevahî dagir kiribû hate damezrandin. Wê demê, komek ciwanên Lubnanî gotin ku divê em xwe biparêzin. Ji ber vê yekê, bingeha Hizbullahê ji gelê Lubnanê bi xwe çêdibe û ji bo wan bûye sermayeyek mezin; sermayeyek ku hêzê dide welatekî piçûk ku li hember Îsraîlê bisekine.
Wî zêde kir: Berxwedana li herêmê sermayeyek stratejîk e, û Îran bi qasî ku Hizbullah pêdiviya wê bi Îranê heye, pêdiviya wê bi Hizbullahê heye.
Dr. Larîcanî tekez kir ku Îran dê wekî berê piştgiriya Hizbullahê bike û destnîşan kir: Pirsgirêkên Lubnanê divê bi diyaloga navxweyî werin çareser kirin. Îran tiştekî li ser Hizbullahê ferz nake, ev partî bi awayekî gihîştî tevdigere û biryarên xwe bi serbixwe dide.
Em ê dev ji dîplomasiyê bernedin
Sekreterê Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî di beşek din a axaftina xwe de li ser nêzîkatiya Îranê ya ji bo danûstandinan got: Dîplomasî bi serê xwe amûrek e û wekî beşek ji karê hikûmetê tê hesibandin. Ji ber vê yekê, dev ji wê berdan ne mentiqî ye.
Wî hişyarî da: Ger dijmin qada dîplomasiyê veguherîne pêşandaneke propaganda û şanoyê, ev dîplomasî dê berhemdar nebe.
Li gorî wî, dîplomasiya dijmin niha bêtir li ser dîtina hincetan e. Lêbelê, divê em nebêjin ku em dîplomasiyê qut dikin.
Dr. Larîcanî şertê Îranê ji bo her danûstandinekê cidî û rast dît û got: Ger niyeta te heye ku şer bikî, dest pê bike, lê her gava ku tu poşman bibî, tu dikarî vegerî ser maseya danûstandinê.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Îran
Hizbullah
Elî Larîcanî
Your Comment