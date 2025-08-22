(Aqilmend)Îmam Riza (s.x) û siyaseta berxwedana zîrek

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Siyaseta Îmam Reza (s.x) tije ye ji hûrmêt û zîrekî li dijî hêzên dadger û desthilatdar; şerêk ku di bin bingehên rûmetdar û bi tedbîr û hîkmet tê pêk anîn. Di demekê de ku Mâmûnê Abbasî bi krizîya legelîtiyê têk çûb û ji bo xwestina piştgiriyê ya gelî temaşe li Îmam Riza (s.x) dikir, Îmam bi siyaseta «berxwedana zîrek» planên wê yek-ber-yek nabeş kir.
Yekem şandeya vê berxwedanê di pêvajoya hilbijartina wî wekî werzîrê hêzê de derket. Mâmûn hewl da bi destnîşan kirina Îmam Riza wekî werzîrê hilbijartî hukûmeta xwe şerîf û rêzê bike û ji şan û şehreti civakî ya wî feyde bixe. Lê Îmam Reza bi nexoşî û piştî tehdîda mirinê pêşniyara wî qebûl kir, herwisa şertên xwe jî ragihand ku planên Mâmûn bêmane û bêkar bûn. Şerta Îmam, ku navendî nebin di siyaseta fermî û hukûmetê de, mesajekî vekirî bû ku ev werzîrtiya neyînî nayê têgihiştin û nasnameya hukûmeta Abbasiyan ji nazarê Îmam Reza nayê pejirandin.
Berxwedana zîrek ya Îmam tenê di siyaseta fermî qedîn nekir; ew di khutbeyan, mîting û peywendiyên civakî de haqa imamatê berdewam bû ragihandin. Rêçê «Silselayê Zêr» li Neşabur nîmûneya vî şêwazê ye; peyamê ku qebûlkirina tevheda bi qebûlkirina velayeta îmamê masûm girêdayî ye û bi awayekî neeyni hukûmeta Mâmûn a Abbasî bêesasiya wan tê zanîn. Bi rastî, Îmam Riza bi amûrên çandî û bawerî bingehên siyasî yên hukûmeta Abasîyan di bin şîkeyê de dan.
Ji aliyekî din, Îmam Riza her gav li dijî fesharên Mâmûn nebehlîz neket. Hata di merasimên wekî namaza îd de bi şêwazekî taybet û li dijî hêvîya dawletê xuyang bû, da ku nîşan bide serbestiya siyasî û dînî ya xwe nehatî zehmetandin. Ev kiryarên wî sedem bûn ku Mâmûn ne tenê mafên xwe nehatin gihandin, lê zêdetir ji ber ewlehiyê û şermeza bû, heta ku di dawiya da jî rêyeke din nehat.
Îro, vegerîna vê siyaseta berxwedana zîrek ji bo me girîngîya taybet heye. Îmam Riza (s.x) ji me fêr dike ku di ber hemû hêzên dadger de, divê hem serhildana bawerî û siyasî biparêzin hem jî bi amûrên fikirî û çandî planên wan vekirin. Berxwedan wateya neçareti an dûrketinê nîne, belkî karanîna her firsetekê ye ji bo ku hêzên desthilatdar bêserbixwe bibe. Bi vî awayî, rêwiyê Îmam Riza (s.x) ne tenê dîroka şerêkî siyasî ye, lê nimûneyek herdemî û hercîhî li dijî hêzên dadger û desthilatxwaz e.
Nivîskar: Muhammed Haîrî Şîrazî
Dawiya peyamê
Nîşanbar:
Şehadeta Îmam Riza (s.x)
28 Sefar
Şehadet
Your Comment