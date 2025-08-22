NY: DAIŞ li Xorasanê li Afganistanê gefek cîhanî ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Vladimir Voronkov, Cîgirê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî, di civîna Konseya Ewlekariyê ya roja Pêncşemê (20ê Tebaxê) de got ku tevî kuştina gelek serokên DAIŞê di salên borî de, şaxa Xorasanê ya rêxistinê kariye kapasîteya xwe ya operasyonel biparêze.
Wî diyar kir ku DAIŞê bi wergirtina endaman ji muxalif û milîsên herêmî, û her weha wergirtina alîkariya darayî ya berfireh, çalakiyên xwe berfireh kiriye û niha rasterast sivîlên Afganî hedef digire.
Di heman demê de, Emîr Seîd Îravanî, nûnerê Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî, cara yekem hebûna "raporên pêbawer" ragihand ku şervanên terorîst ji Sûriyeyê bo Afganistanê têne veguhastin.
Wî tekez kir ku ev pêvajo gefek rasterast li ser cîranên Afganistanê û aramiya herêmî ye, û got ku DAIŞ, El Qaîde û komên terorîst ên biyanî yên din hîn jî di bêîstîqrarkirina herêmê de çalak in.
Ev fikar di demekê de tên ku di çar salên borî de, şaxê DAIŞê yê Xorasanê çend êrîşên kujer li dijî civaka Şîa ya Afganî pêk anîne û bi sedan sivîlên bêguneh kuştine.
Tevî van gefan, rayedarên Talîbanê bi berdewamî îdia kirine ku "tu komeke terorîst li Afganistanê tune ye."
Ev tevî wê rastiyê ye ku heman hikûmetê vê dawiyê ragihand ku navendeke DAIŞê li Nangarharê hedef girtiye û çend endamên wê komê kuştine.
Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî berê bi berdewamî li dijî berfirehkirina çalakiyên DAIŞê li Afganistanê di bin kontrola Talîbanê de hişyarî dabû; hişyariyek ku niha bi raporên nû û veguhestina hêzên terorîst ji Sûriyeyê re pîvanên xemgîntir girtiye.
Vladimir Voronkov, Cîgirê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî yê ji bo Dijî Terorê, hebûna DAIŞê li Afxanistanê wekî "yek ji gefên herî cidî" ji bo Asyaya Navîn û cîhanê bi nav kir. Di heman demê de, nûnerê Îranê li Neteweyên Yekbûyî veguhestina çekdarên terorîst ji Sûriyê bo Afxanistana di bin kontrola Talîbanê de ragihand, û ev yek wekî gefek rasterast ji bo cîran û aramiya herêmî bi nav kir.
