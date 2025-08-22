  1. Home
Di tetbîqata mûşekî ya hêzdarîya Paydar a 1404an de;Nedaja; Di tetbîqata mûşekî de dronê "Bavar 5" bi serkeftî hate eşkerekirin + vîdyo

22 August 2025 - 22:07
News ID: 1719210
Di 1404emîn Tetbîqata Mûşekên Hêza Domdar a Hêza Deryayî ya Îranê de, drona wêranker a "Bavar 5" bi serkeftî hedefa xwe têk bir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)-ABNA- Di berdewamiya qonaxên sereke û operasyonel ên tetbîqata mûşekî ya 1404emîn a hêzdarîya -e Paydar a Hêza Deryayî ya Komara Îslamî ya Îranê de, operasyona ji bo têkbirina hedefeke diyarkirî ji aliyê drona wêranker a "Bavar 5" ve li herêma giştî ya tetbîqatê li bakurê Okyanûsa Hindî û Deryaya Omanê bi serkeftî pêk hat.

Di vê qonaxa tetbîqatê de, drona wêranker a dûr- mûşekên a "Bavar 5" piştî rêwîtiyek 400 kîlometreyî karibû bi serkeftî li hedefa xwe ya diyarkirî bixe û wêran bike.

Droneya wêranker a "Bavar 5" droneke jîr û wêranker e ku bi firîna ji qata yekîneyên avjenî û guleyan, dikare hedefên li peravê û hedefên avjenî yên li deryayê ji holê rake.

Nesir, Qadîr û Qadir li hedefên xwe xistin Yekîneyên êrîşa deryayî yên artêşê di tetbîqata îro de hedefên diyarkirî hedef girtin.

Di tetbîqatê de mûşekên Qadîr, Nasîr û Qadir hatin bikaranîn, ku dikarin ji radarê birevin û şerê elektronîkî dij-tehdîd dikin.

Tetbîqat li ser otobanekê hate lidarxistin ku çaryeka enerjiya cîhanê hildigire.


