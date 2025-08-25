Bi rêvebirina Hefteya Hikûmetê û li mezargeha Îmamê Rehmetî, Dr. Pezîşkîyan û endamên Kabîneya 14an soza

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNABi peymana Hefteya Hikûmetê, Serokê Komara Îslamî ya Îranê, Dr. Mesûd Pezîşkîyan, û endamên kabîneya 14-êm, sibê, duşem 3ê Shervanê(Şahrîver) 1404, bi beşdariyê li maqbara damezrînerê mezin a Komara Îslamî, Îmam Xumeynî (rêh), bi armanc û biryara wî û şehîdanê Şoreşa Îslamî, peymana xwe nû kirin.
Di vê merasîma fermî de, Serokkomar û endamên hukûmetê bi xwendina sûretê Fatiha, bîranîna Îmam Xumeynî (rêh) kirin û bo mirovaniya wî rêz û hûrmêtî nîşan dan.
Serokkomar û şandeya hukûmetê, herwesa, bi rêz û xwendina Fatiha bîranîna Ayetullah Haşimî Refşencanî, Serokê berê ya Encûmena Diarîkirina Mefsatên Nîzamê, Seyîd Ehmed Xumeynî, kurê Îmamê Rehmetî, û xanîma wî, Xedîce Saqefî, kirin.
Li benda vê merasîmê, Dr. Pezîşkîyan û endamên hukûmetê jî li xatirgehê şehîdanê hukûmetê hatin, ku di vê cihê de bi nûr, gul û xwendina Fatiha, bo şehîdên Recaî, Bahuner, Beheştî, şehîdên hefte yê Tîr û hemû şehîdanê hukûmetê rêz û hûrmêtî nîşan dan.
Dr. Mesûd Pezîşkîyan | Kabîneya 14-êm | Nûkirina Peymanê | Hefteya Hikûmetê
