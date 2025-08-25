Sûriye û Rejîma Siyonîst nêzîkî lihevkirinekê dibin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Kanala 12 a televîzyona Îsraîlê îmzekirina rêkeftina ewlehiyê ya Şam û Tel Avîvê ya nêzîk ragihand.
Çapa medyayê ya Îsraîlê di raporekê de ragihand ku rêkeftina ewlehiyê ya di navbera Şam û Tel Avîvê de dê bi navbeynkariya Dewletên Yekbûyî û hevkariya welatên erebî yên Kendava Farisî were îmzekirin.
Li gorî vê rêkeftinê, Colanî û deverên di navbera Şam û Siwêdayê de dê wekî herêmeke bêçek werin destnîşankirin.
Her wiha, li gorî vê rêkeftinê, Sûriye dê ji hebûna her çekên stratejîk, di nav de mûşek û pergalên parastinê, bêpar bimîne.
Li gorî vê rêkeftinê, hikûmeta Colanî dê ji Dewletên Yekbûyî û welatên erebî yên Kendava Farisî ji bo ji nû ve avakirina welêt alîkariyê werbigire.
Ev rêkeftin her wiha ji nû ve avakirina artêşa Sûriyeyê ji aliyê Tirkiyeyê ve qedexe dike, û di navbera Filistîna dagirkirî û parêzgeha Sûwêdayê ya Sûriyeyê de derbasgehek bi navê derbasgeha mirovî dê were avakirin.
..................................
Dawiya peyamê/
Etîket
Rejîma Siyonîst
Sûriye
Your Comment