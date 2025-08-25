  1. Home
Sûriye û Rejîma Siyonîst nêzîkî lihevkirinekê dibin

25 August 2025 - 09:31
News ID: 1719975
Kanala televîzyonê ya Îsraîlê 12 ragihand ku di navbera Şam û Tel Avîvê de peymanek ewlehiyê ya nêzîk dê were îmzekirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Kanala 12 a televîzyona Îsraîlê îmzekirina rêkeftina ewlehiyê ya Şam û Tel Avîvê ya nêzîk ragihand.

Çapa medyayê ya Îsraîlê di raporekê de ragihand ku rêkeftina ewlehiyê ya di navbera Şam û Tel Avîvê de dê bi navbeynkariya Dewletên Yekbûyî û hevkariya welatên erebî yên Kendava Farisî were îmzekirin.

Li gorî vê rêkeftinê, Colanî û deverên di navbera Şam û Siwêdayê de dê wekî herêmeke bêçek werin destnîşankirin.

Her wiha, li gorî vê rêkeftinê, Sûriye dê ji hebûna her çekên stratejîk, di nav de mûşek û pergalên parastinê, bêpar bimîne.

Li gorî vê rêkeftinê, hikûmeta Colanî dê ji Dewletên Yekbûyî û welatên erebî yên Kendava Farisî ji bo ji nû ve avakirina welêt alîkariyê werbigire.

Ev rêkeftin her wiha ji nû ve avakirina artêşa Sûriyeyê ji aliyê Tirkiyeyê ve qedexe dike, û di navbera Filistîna dagirkirî û parêzgeha Sûwêdayê ya Sûriyeyê de derbasgehek bi navê derbasgeha mirovî dê were avakirin.

