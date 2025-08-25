  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Pisporê Rojhilata Navîn: Kurd niha li Şamê ne pirsgirêka sereke ne

25 August 2025 - 11:11
News ID: 1720059
Pisporê Rojhilata Navîn: Kurd niha li Şamê ne pirsgirêka sereke ne

Dimașq / 25 Tebax 2025 – Di rewşekê giran de ku Rêveberiya Xweser û hêzên HSD dixwazin bi şêwazek pêşkeftî tevlî lêşkerê Sûriyê bibin, Dîmeşq nişanî qetîtiya xwe li hember vê mijarê dide.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sîs Frantzman, karûbarnasê Rojhilata Navîn, di şîroveyekê re got:

“Kurd hatine amadekirin bo danûstandinê, lê Dîmeşq ev mijar têkiliyên navxweyî dikare qirizdar bike.”

Wî jê xist ku niha Dîmeşq bi çend xeterekê giran, wek şerê bi DAÎŞ, rewşa Swêda, û şerên li dijî Îsraîle re rûberû ye. Ev sedem dike ku danûstandinên li ser pêşangeha pergala nedewletî ji hêla Dîmeşqê ve bê binpêkirin.

Frantzman wisa zêde kir:

“Li gora Dîmeşqê, pejirandina xweserxwesiyê — ne tenê bo Kurd, lê jî bo Swêda — dikare sedema dagirkeriya yekbûna neteweyî bibe.”

Wekî ku wî got, Amerîka û Fransa hîn jî ji pergala nedewletî (lamerkazî) destek dikin û ev şêwaz wekî rêya çözûna qiriz dîtin.

Di encamê de, Frantzman got:

“Kurd her weha ser daxwaza tevlîbûnê ya HSD di lêşkerê Sûriyê de û çêkirina pergala nedewletî di navber xeta Sûriyê de cih digrin. Lê niha balê Dîmeşqê zêdetir ser ewlehiyê navxweyî û şerê bi Îsraîle ye.”

Dawiya  peyam/

Your Comment

You are replying to: .
captcha