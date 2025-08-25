Pisporê Rojhilata Navîn: Kurd niha li Şamê ne pirsgirêka sereke ne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sîs Frantzman, karûbarnasê Rojhilata Navîn, di şîroveyekê re got:
“Kurd hatine amadekirin bo danûstandinê, lê Dîmeşq ev mijar têkiliyên navxweyî dikare qirizdar bike.”
Wî jê xist ku niha Dîmeşq bi çend xeterekê giran, wek şerê bi DAÎŞ, rewşa Swêda, û şerên li dijî Îsraîle re rûberû ye. Ev sedem dike ku danûstandinên li ser pêşangeha pergala nedewletî ji hêla Dîmeşqê ve bê binpêkirin.
Frantzman wisa zêde kir:
“Li gora Dîmeşqê, pejirandina xweserxwesiyê — ne tenê bo Kurd, lê jî bo Swêda — dikare sedema dagirkeriya yekbûna neteweyî bibe.”
Wekî ku wî got, Amerîka û Fransa hîn jî ji pergala nedewletî (lamerkazî) destek dikin û ev şêwaz wekî rêya çözûna qiriz dîtin.
Di encamê de, Frantzman got:
“Kurd her weha ser daxwaza tevlîbûnê ya HSD di lêşkerê Sûriyê de û çêkirina pergala nedewletî di navber xeta Sûriyê de cih digrin. Lê niha balê Dîmeşqê zêdetir ser ewlehiyê navxweyî û şerê bi Îsraîle ye.”
