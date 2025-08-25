  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Nûwenerê Taybet ye Neteweyên Yekbûyî ji bo Azadiya Ragihandinê, li ser peymana ku "divê kuştina rojnamevanan li Xezzê were rawestandin"

25 August 2025 - 23:14
News ID: 1720412
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Nûwenerê Taybet ye Neteweyên Yekbûyî ji bo Azadiya Ragihandinê, li ser peymana ku "divê kuştina rojnamevanan li Xezzê were rawestandin"

Nûnerê NY bertek nîşanî şehadeta rojnamevanan di êrîşa roja Duşemê de da û banga boykoteke berfireh a Îsraîlê kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA -Francesca Albanese di raporekê de ji El Cezîreyê, piştî kuştina çar rojnamevan û endamên Parastina Sivîl a Xezzeyê di êrîşên Îsraîlê de, li ser tora civakî X (Twitter) nivîsî û nivîsand: "Karmendên alîkariyê yên ku di erkê xwe de tên kuştin. Dîmenên bi vî rengî her kêliyê li Xezzeyê diqewimin, pir caran nayên dîtin û bi piranî bê belge ne. Ez ji hikûmetan rica dikim: heta kengî divê em şahidiyê bikin berî ku em ji bo rawestandina vê komkujiyê tedbîran bigirin? Dorpêçkirinê bişkînin. Ambargoya çekan ferz bikin. Mueyîdeyan ferz bikin."

Îro, di êrîşa duyemîn a Îsraîlê de, dema ku televîzyona El Ghad zindî weşan dikir, Nexweşxaneya Nasser hate hedefgirtin, çar rojnamevan û karmendên alîkariyê hatin kuştin. Hosam El-Masrî, Muhammed Selamê, Meryem Ebû Daqqa û Muath Ebû Taha di nav qurbaniyên vê êrîşê de ne. Di vê êrîşê de hin rojnamevan û karmendên alîkariyê, di nav de nûçegihanek Reuters jî birîndar bûn.

.............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Şehîdên rojnamevanên Xezzeyê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha