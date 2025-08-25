Nûwenerê Taybet ye Neteweyên Yekbûyî ji bo Azadiya Ragihandinê, li ser peymana ku "divê kuştina rojnamevanan li Xezzê were rawestandin"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA -Francesca Albanese di raporekê de ji El Cezîreyê, piştî kuştina çar rojnamevan û endamên Parastina Sivîl a Xezzeyê di êrîşên Îsraîlê de, li ser tora civakî X (Twitter) nivîsî û nivîsand: "Karmendên alîkariyê yên ku di erkê xwe de tên kuştin. Dîmenên bi vî rengî her kêliyê li Xezzeyê diqewimin, pir caran nayên dîtin û bi piranî bê belge ne. Ez ji hikûmetan rica dikim: heta kengî divê em şahidiyê bikin berî ku em ji bo rawestandina vê komkujiyê tedbîran bigirin? Dorpêçkirinê bişkînin. Ambargoya çekan ferz bikin. Mueyîdeyan ferz bikin."
Îro, di êrîşa duyemîn a Îsraîlê de, dema ku televîzyona El Ghad zindî weşan dikir, Nexweşxaneya Nasser hate hedefgirtin, çar rojnamevan û karmendên alîkariyê hatin kuştin. Hosam El-Masrî, Muhammed Selamê, Meryem Ebû Daqqa û Muath Ebû Taha di nav qurbaniyên vê êrîşê de ne. Di vê êrîşê de hin rojnamevan û karmendên alîkariyê, di nav de nûçegihanek Reuters jî birîndar bûn.
Şehîdên rojnamevanên Xezzeyê
