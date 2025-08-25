Bersiva kurt: Na, nekirina taqlîdê (nebûna mezhekê) bi xwe otomatîkman kirinên olî yên wek nimêj, rojî û zekat betal nake.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Gelek alimên olî dibêjin ku ji bo kesên ku zanîna wan ji fêhîsta olî kêm e, divê li pey mezhebeyê (muctehidek) biçin da ku fêm bikin ka divê erkên xwe yên olî çawa bi cih bînin. Ev rêbaza "taqlîd" e.
Lê belê, heke tu zanîna te ya olî bi xwe pir baş e, an jî tu dikarî xwe bişopînî û li gor fêhmê xwe bixebitî, wê demê ne divê tu li pey mezhebiyê biçî.
Kêmanî: Heke tu ne li pey mezhekiyê biçî û ne jî zanîna te ya olî baş e, dibe ku tu di kirinên xwe yên olî de şaşî bike. Ji bo ku ji van şaşiyan dûr bisekinî, şopandina mezhekeyî rêyekî baş e.
Di derbarê daxuyaniya we de li ser mezheban:
· Wekî ku hûn jî gotine, hin kesên ku li ser olê dizanin, dikarin li derveyî rewşa siyasî ya welatekê bin û li ser meseleyên olê bixebitin.
· Ji bo ku hûn fêrî fikrên wan bibin, hûn dikarin malpera wan a fermî serdêl bikin an jî pirtûkên wan yên bi navê "Resale" bigerin. Di van pirtûkan de, wan li ser meseleyên olî û erkên ayîndarên misilman rave kirine.
Encam: Heke hûn bi xwe nikarin meseleyên olî bihêlin û fêm bikin,divê hûn li pey mezhebiyê biçin da ku karên xwe yên olî bi awayekî rast bi cih bînin. Lê nekirina taqlîdê bi xwe, kirinên we yên olî vala nake.
