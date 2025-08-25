Gotûbêja telefonî ya serokên dewletên Îran û Rûsya;Dr. Pezîşkîyan: Îran qet nexwestiye ku çekên navokî çêbike, niha ne dike û di pêşerojê de jî nekin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - Vladimir Putîn, serokê dewleta Rûsya, îro rojê duşemê, 3 îlon 1404, di gotûbêja telefonî ya bi Dr. Mesûd Pezîşkîyan, serokê dewleta Îranê, de, encamên negosyasyonên xwe yên dawî bi serokê dewleta Amerîkayê li Alaskayê vekir. Wê got: "Di vê axaftinê de encamên baş hatin girtin ku heke bi tevahî were bicihanîn, pirsa Ukrayna ê çare bibe." Ew jî zêde kir ku gotûbêjên me bi temamî li ser pirsa Ukrayna bû.
Putîn berdewam kir ku têkiliyên Rûsya û Îran di rewşa xwe de saz û pêşketînin, û şopand ku guherandina bazirganî ya di şeş mehên berê de jî 11% zêde bû. Ew jî xebatên di qada xebatên cuda yên wek çêkirina xêta rêweya Rişt-Astara û hêjayên atomî yên Bushehrê qedexe nexweşiyan dike.
Serokê dewleta Rûsya bi xuyangiya mafê Îran a xwêrtina uranyumê, got: "Em bawer in ku ev maf bingehîn û qet'î ye." Ew jî hêvîya xwe nîşan da ku negosyasyonên li ser rezolûsyona 2231 jî encamê kêfxweş bibe.
Dr. Pezîşkîyan jî di vê gotûbêja telefonî de xweşikîya xwe ji encamên negosyasyonên Alaskayê îfade kir û got: "Hêvîdarim ku peymanên hatine kirin di pratîkê de zû encam bide." Ew jî nîşan da ku bi taybetî xwe dike ku projeya xêta rêweya Rişt-Astara û peymanên din yên dîjî vê du welatan biserhêl bibe.
Serokê dewleta Îran di vê gotûbêja de, ji ser gerîyê xwe ya dawî ya li Ermenistan jî bêje, got ku di axaftinan û peymanên wî ya bi Azerbaycan û Amerîkayê de, balafirina Îran û Rûsya bi temamî hate temaşe kirin û wisa peyman dike ku çarçoveya axaftinên 3+3 bi beşdariya Îran û Rûsya, rêxistina karêkî xurtir û kêfxweştir ji bo çareserkirina pirsa herêma Qefqazê ye.
Pezîşkîyan jî bi sipas ji pozîsyona hukûmeta Rûsya li ser mafê xwêrtina uranyumê ragihand: "Îran li ser bingeha baweriya xwe û doktrina parastina xwe, qet ne xwest silaha atomî çêbike, niha ne dike û êdî jî nekin."
.............
/Dawiya peyamê
Etîket
Masûd Pezîşkîyan
Vladimir Putin
Your Comment