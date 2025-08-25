Sekreterê Giştî yê Hizbullahê: Eger berxwedan tunebûya, Îsraîl dê bigihîşta Beyrûtê/Em ê qet çekên xwe bernedin

Li gorî rapora ajansa nûçeyan a Ehl-ul Beyt (ABNA), Şêx Naîm Qasim, Serokê Giştî ya Hizbullahê Lubnan, îro di gotinên xwe de di bîranîna alîma meşhûr Seyîd Abas Eli el-Musawi û rewşa siyasî ya Lubnan de axaft.
Wê şerê "Fecra Cerûd" wekî şerêk pîştrast kir ku bi hevkariya leşkerê Lubnan û hêza muqawemeta Îslamî hate şandin, û ev pêşketin bi destûra dilsoz a Serokwezîrê wê demê, Mişel ûn, hate pêkanîn.
Bi referansa wenda bûna Îmam Mûsa Sadr, Şêx Qasim got: "Îmam Sadr guhertinên bingehîn li Lubnan çêkir û serokê şoreşgeran bû. Ew hez dikir ku neteweya Lubnan yekbûneke xweşê bin, û bawer bû ku başûrê welat wekî pêşandana tevahî welat û erebên muqawemeta kir. Em bi Îmam Sadr peyman dikin ku di bin alayê muqawemetê bimînin."
Serokê Giştî ya Hizbullahê zêde kir ku şerê "Fecra Cerûd" bi hevkariyeke pîştrast a leşker û muqawemet hate şandin û destpêka serkeftinek mezin bû. Biryarê Mişel ûn ji bo şerê li dijî takfîrîyan û DAÎŞ biryarek dilsoz û cûda bû ku bi astengên Amerîkayê jî hat pejirandin.
Li ser tecavûza rejîma sionîst li ser Yemenê, Şêx Qasim got: "Îsraêl Yemene bombebaran kir, lê tenê erd û mirovên sivîl bombebar dike. Ew di ber çavanê cîhanê de cezaîr dike, lê Yemen bi şermezarî li dijî tecavûzan dijî. Em ji Yemenê piştgirî dikarin, bi taybetî ji bo pozîsyona wê li hember gelê Xezzeyê."
Şêx Naîm Qasim di derbarê biryara hukûmeta Lubnan ji bo xwastina awêranî ya muqawemet de got: "Em qet amûrên xwe yên ku hêza me û parastina me ne, radideyn. Heke muqawemet nebe, Îsraêl ê Beirût bihêre û wekî ku li Dimişq kiriye, 600 km erdê Lubnan ê kontrol bike."
Wê jî kiryar kir ku vê biryar ji Amerîka û Îsraîl fermanekê ye û hukûmeta Lubnan heke vê rê berdewam bike, nikare serokatiya welatê xwe bidome.
Di dawiyê de, Şêx Naîm Qasim diyar kir: "Amûrên me jiyana me, şeref û erd û nasnameya me ne. Em qet Îsraêlê li welatê xwe berdest nayênin. Her kes ku dixwaze amûrên me binêrin, wisa dike ku dixwaze jiyana me bigire. Em bi her awayî wê dijînin."
Wê jî got ku muqawemet piştgirê leşkerê neteweyî ye, ku hîn jî mesûliyeta parastina welatê xwe li ser destê wî ye. Muqawemet çarçoveya parastina welatê ye û amûrên leşkerê pêwîst in û muqawemet wekî amûrê piştgirî hêvîdar e.
Şêx Naîm Qasim jî wate kir ku Îsraîl dikare erdê dagire, kesekê bikuje û hemû tiştê wedire, lê em nikarin ew hewlên xwe bi serfirazî berdewam bike.
Wê di dawiyê de planek şopandinê ya derxistina dijmin ji erdê Lubnan, rawestina tecavûzan, azadiya girtîyan, destpêka vegerandina avahiyan û paşê şopandina stratejîya parastinê şerh kir.
Serokê Giştî ya Hizbullahê ji hukûmeta Lubnan xwest ku bi peymana xwe ya bi Hizbullah re bimîne, nebin şermeşî û bi dilsozî û mesûliyeta mezin li hember daxwazên derbasdar bidomînin.
