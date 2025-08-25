Kêşeya Kêmbûna mezinbûna aboriya Îsraîlê ji ber tirsa ji êrîşên leşkerî yên Îranê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nêzîkî du meh ji astengiya şerê 12 rojan a di navbera Îsraîl û Îran de derbas bûye. Di vê demê de, rapor û agahiyên cûda yên li ser encamên teqezên mûşeka yên Komara Îslamî li dijî rejîma Siyonî di medyayên zimanê Ebrî de belav dibin. Ev nîşan didê ku zehmet û kêşeyên giran li ser erdên destgirîkirî di encama vê teqezan de çêbûn.
Kêmkirina Mezinahiya Aborî ya rejîma Siyonî di encama şerê li ser Îranê de
Rapora dawî ya malpera «Kalaklist» nîşan dide ku aborîya rejîma Siyonî di sê mehên duyemîn a sala 2025-an de, bi taybetî ji ber teqezên leşkerî yên Îranê, 3.5% kêm bûye. Li gorî vê raporê:
- Hilberandina giştî ya navxweyî (GDP) di salan de 3.5% kêm bûye.
- Hilberandina giştî ya bazirganiyê ku nîşanê çalakiyên aborî ye, 6.2% kêm bûye.
- Hilberandina giştî ya per ser serokatiya aborî ku nîşanê taybetmendiyên jiyana aborî ye, 4.4% kêm bûye.
- Sermayekirina li ser mallên hêsan (darayên domdar) bi kêmtirîn 12.3% hat kêmkirin.
- Xercên taybetî jî 4.1% kêm bûn.
Lêkolînerên Navenda Statîstîkên Îsraîl jî îzah kirin ku ev guhertinên di sê mehên duyemîn a vê sala de bi awayekî girîng di bin tesîra şerê li ser Îranê hatiye.
Pêşbîniya Mezinbûna Aborî ya Salane ya Îsraîlê Hate Daxistin
Piştî Şerê 12 Rojan û Şerê Xezzeyê yê berdewam, Wezareta Darayî ya Îsraîlê pêşbîniya xwe ya mezinbûna aborî ya ji bo sala 2025an ji texmîna 3.6% berî pevçûna bi Îranê re, ber bi 3.1% ve guherand.[2]
Daketina Bazara Milkê
Encamek din a şerê bi Îranê re ragihandina daketina kûr a bazara milkê di meha Hezîranê de bû. Di vê mehê de, ku bi êrîşkariya Îsraîlê li dijî Îranê ve hate nîşankirin, tenê 5,844 apartman li seranserê herêmên dagirkirî hatin firotin, ku ji Hezîrana sala borî kêmbûnek ji sedî 29 û ji Gulanê kêmbûnek ji sedî 13 e. Li gorî Wezareta Darayî ya Îsraîlê, "Ev asta herî nizm a firotanê di Hezîranê de ji destpêka salên 2000an vir ve ye."[3]
Qeyd kirina 10 hezar mala kêşî
Mijarekî din ku di nav agahiyên Îsraîl de balê xwendekar tê girêdan, belavbûna hejmarê kêşiyên ku ji ber teqezên mûşekan çêbûne ye. Ev mijar di mehê yekem a astengiya şerê de di medyayên zimanê Ebrî de pir têne qebûl nekirin. Li gorî rapora dawî ya vê mijarê, ji hemû 53 hezar dosyeyên tazminatê ku di encama vê şerê 12 rojî hatine vekirin, 10 hezar dosyeyê bi kêşeya rastî ya ku ji ber teqezên mûşekan çêbûye, têne hesibandin. Her weha, malpera «Kalaklist» nîşan dide ku di dema vê şerê de 39 hezar avahî kêşî bûn û hezarên yekîneyên malperê tevahî hatine winda kirin.
Ev hejmar têne nîşandan ku rêkeftina parastina hewa ya rejîma Siyonî çiqas di girtina mûşekan dijwarî de tîpa xeta heye û ev kêşiyê kir ku projeya astengiya şerê bi lez qebûl bibe. Pirsên tazminatê nîşan didin ku zehfîrê giran jî li ser şêwirmendiyên erdên destgirîkirî hatîye, û ji bo xebatê hevdukanê, ji 7 Cotmeh heta destpêka şerê 12 rojî nêzîkî 75 hezar pirsên tazminatê hate tomar kirin, û di nêzîkî du hefteyên şerê de, 52 hezar dosyeyên nû hatine zêdekirin. Her wiha, xercên kêşiyên rastî yên şerê ku ji 7 Cotmeh dest pê kir, nêzîkî 650 milion dolar bûn, û heta niha ew îhtîmal dike ku ev xerc di encama şerê li dijî Îranê de bi 1.3 milyar dolarê berdewam bike.
Serlêdana «Bîzîness Net» ji xercên nû yên teqezên misilî
Malpera «Bîzîness Net» di raporekê de serlêdana beşek nû ya xercan a teqezên misilî yên Îranê kir. Di vê raporê de hatiye gotin ku Rêxistina Bacê ya Îsraîl pergalek serhêl ya serhêl-ê serhêl-ê online vekir ku ji bo tomar kirina daxwazên wenda kirina hêjmarên rentê ye ku ji ber kêşeyên rastî yên teqezên misilî yên Îran hatine çêkirin. Li gorî vê pergalê, xwediyên malên taybetî (ne karûbar) ku xwediyê malên nîvîkî an jî bajêrên bazirganiyê ne ku ji ber şer kêşî bûn, mafê wergirtina tazminatê hene.
Zêdebûna kêmtirbûna karûbarên karîgeran
Tesîrê din ên şerê li dijî Îran li ser aborîya rejîma destgirîkirî, zêdebûna rêjeya nehatina karûbaran li cihên xwe yê. Di roja destpêka şerê de, ji ber tirsa teqezên misilî yên Îranê, Rêveberiya Qada Navendî ya Îsraîl rewşa acil îlan kir, ku di encama wê de, tevahî karûbarên ku ne girîng hatine qebûl kirin rawestandibûn û pergala fêrgeh û zanîngeh jî an qedexe bû an jî bi şêwazeke online çalak bû. Ev rewşên jiyana malbat û karûbaran guherand. Li gorî rapora Wezareta Karê Îsraîl, rêjeya nehatina karûbaran di mehê Hezîranê de 7.9% zêde bû, ku di mehê Gulanê de tenê 0.8% bû. Di heman mehê de, nêzîkî 360,650 karîger nehatibûn cih, ku ji van 294,500 kes ji ber sedemên aborî nehatibûn û 56,700 kes jî ji ber xizmeta hêza rezervê nehatibûn; ev hejmar di heman demê de ji du caran zêdetir bû ji rêjeya mehane ya berî şerê.
Zêdebûna parastina serokên Îsraîlî ji ber tirsê
Piştî şerê 12 rojan û destpêka astengiya şerê, têkiliyên serokên Îsraîlî li dijî bersiva Komara Îslamî ya Îran zêde bûn. Di vê çarçoveyê de, hêzên leşkerî yên Îsraîl ferman hatin ku hemû protokolan ewlehiyê yên li ser serokên bilind yên leşkerî biguherînin.
Di vê pêvajoyê de, hêzên leşkerî lîsteyek amade kirin ku navê ofîserên ku ji jiyana wan tirs heye tê de ye. Di nav ofîseran de navên girîng hene, wek:
-
Eyal Zamir, Serokê Stêra Giştî ya Hêzên Leşkerî
-
Serlêşker Tomer Bar, Ferqê Komandara Hêza Hevpeyivînê
-
Serlêşker Şlomi Bayinder, Serokê Agahdariyên Leşkerî (AMAN)
-
Serlêşker David Zini, Serokê Shin Bet
Herwiha, lîsteyek dirêj a di nav de heta serokên bilind yên din jî heye.
Hemû niha di bin ewlekariyeke tund de ne, hin efser bi wesayîtên zirxî yên mîna yên ku di karwana serokwezîr de hatine bikar anîn rêwîtiyê dikin. Çavkaniyek leşkerî got ku têgihîştina niha ew e ku rêziknameyên ewlehiyê yên taybet ji bo van kesan dê bi salan berdewam bikin, û hin ji wan neçar in ku tevahiya jiyana xwe di şert û mercên wiha de bijîn.[8]
:Nîşe
[1] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1yvwm1ylx
[2]. https://www.i24news.tv/he/news/economic/artc-9b00176b
[3]. https://www.i24news.tv/he/news/economic/artc-024a0172-3
[4] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/r1e3rv1dle
[5] . https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bjtmjt2dgx
[6] . https://bizzness.net/%D7%90%D7%95
[7]. https://www.bhol.co.il/news/1702165
[8]. https://www.maariv.co.il/news/military/article-1224214
........................
Dawiya peyamê /
Your Comment