Îmamê Mizgefta Mezin a Senendecê: Mizgeft bingeha berdewamiya jiyana olî û civakî ya Misilmanaya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji rojên pêşîn ên hatina Pêxember Muhammed (s.x.a) bo Medîneyê heta serdema Parastina Pîroz û îro, mizgeft her tim bingeha yekîtî, berxwedan, perwerde û xizmeta ji bo gel bûye. Bi vê boneyê, û her wiha bi hatina Roja Cîhanî û Hefteya Mizgeftê, peyamnêrê ABNA, di hevpeyvînekê de bi Mamosta Muxtar Ferecî, alimekî Sunnî yê navdar û Îmamê Mizgefta Mezin a Senendecê, girîngiya cihê mizgeftê û fonksiyonên wê di civaka hemdem de nirxand.
Koka Quranî ya Cihê Mizgeftê
Di destpêka axaftina xwe de, Mamosta Ferecî cihê mizgeftê di bilindahiya civaka Îslamî de, bi îşaretên ji Qurana Pîroz vegot û got: Xwedê, di Sûreya Pîroz a Tewbeyê de, avaker û parêzvanên mizgeftan wekî kesên rêberkirî hesibandiye û tekezî li ser pêwîstiya avakirina mizgeftek li ser bingeha xwedaparêziyê kiriye.
Wî zêde kir: Di ayeta 108an a heman Sûreyê de, tê gotin ku mizgeftek ku ji roja yekem ve li ser bingeha îbadetê hatiye avakirin, cihê herî hêja ye ji bo nimêj û îbadetê, û ev ayet nîşan dide ku divê mizgeft li ser paqijî û îbadetê kok bigire û li ser bingeha samîmiyetê were avakirin û birêvebirin.
Girîngiya mezin a avakirin, pêşxistin û parastina pîroziya mizgeftekê
Îmamê Mizgefta Senendec Cem, bi balkişandina ser hedîsa Pêxember Muhammed (s.x.a) got: Her kesê ku ji bo Xwedê xaniyek ava bike, hetta bi qasî hêlîna çivîkekê jî, Xwedê dê ji bo wî qesrek li bihuştê ava bike, û ev hedîs girîngiya mezin a avakirin, pêşxistin û parastina pîroziya mizgeftekê nîşan dide.
Wî tekez kir: Avakirin û pêşxistina mizgeftek ne tenê kiryarek îbadetê ye, lê di heman demê de bingehek ji bo berdewamiya jiyana olî û civakî ya Misilmanan e, û her mizgeft dikare bibe bingehek ji bo xizmetkirin û dabînkirina hewcedariyên mirovan li tax û bajarê xwe.
Mizgeft; Cihê Civîna Umeta Îslamî
Mamosta Feracî mizgeftê wekî cihê civîna hemû Misilmanan dihesiband û destnîşan kir: Di seranserê dîroka Îslamê de, mizgeft ji bo bawermendan cihek bûye ku lê bicivin, nimêjên cemaetî bikin, xutbeyên înê bidin û karûbarên civakî û siyasî organîze bikin.
Wî got: Ev bingeha îlahî ne tenê ji bo dewlemendan, lê bi taybetî ji bo kesên mehrûm û bindest penageh û piştgiriyek bûye.
Wî rastgoyî û biratiya xebatkarên mizgeftê, di nav de îmam, desteya bawermendan û xizmetkaran, wekî mifteya afirandina biratiyê û jiholêrakirina cudakariyê dihesiband û zêde kir: Yekîtîya Îslamî di dilê mizgeftan de dest pê dike û divê li vî cihê pîroz were xurt kirin.
Rola Mizgeftê di Serdema Parastina Pîroz de
Îmamê Mizgefta Mezin a Senendecê rola mizgeftan di Serdema Parastina Pîroz de bi bîr xist û got: "Di wê serdemê de, mîna destpêka Îslamê, mizgeft ji bo komkirina leşkeran, organîzekirina eniyan, berhevkirina bexşên giştî û piştgiriya şervanan bingehek bûn. Ev rola dîrokî nîşan dide ku mizgeft ne tenê cîhek ji bo îbadetên takekesî ye, lê di heman demê de navendek ji bo avakirina tevgerên civakî û neteweyî ye."
Mizgeft; bingehek ji bo nêzîkbûn û biratiya Îslamî
Mamosta Feracî rola mizgeftan di xurtkirina yekîtiya Îslamî de tekez kir û got: Divê mizgeft bi awayekî çalak rolek di rakirina toza nefret û dijminatiyê di nav Misilmanan de bilîzin. Û divê dengê her dubendiyê di mizgeftan de were bêdengkirin da ku ruhê biratî û nêzîkbûnê xurt bibe.
Wî balkişandina ser nifşê ciwan wekî yek ji erkên herî girîng ên mizgeftan hesiband û diyar kir: Divê mizgeft bibin platformek ji bo pêşvebirina zewaca hêsan, hînkirina jêhatîyên olî, û heta jêhatîyên kariyer û werzîşê.
Wî got: Di vê rewşê de, ciwan ne tenê dê pêwendiyek kûrtir bi mizgeftê re ava bikin, lê di heman demê de mizgeft dê di civakê de bibe saziyek dînamîk û zindî.
Avakirina mizgeftekê; yekem çalakiya Pêxember (s.x.a) li Medîneyê
Di beşek din a axaftinê de, Mamosta Feracî bi bîr xist: "Pêxember (s.x.a) piştî koçkirina Medîneyê avakirina mizgeftekê kir yekem çalakiya xwe.
Wî zelal kir: Ev çalakî peyamek zelal dişîne ku jiyana civaka Îslamî bêyî mizgeftê bêwate ye. Ji destpêkê ve, mizgeft cihekî îbadet, perwerde, darizandin, çareserkirina pirsgirêkên civakî û siyasî û rêxistinkirina karûbarên Misilmanan bû.
Wî zêde kir: Heta îro jî, heke mizgeft dînamîk bin, gelek pirsgirêkên civakê, di nav de pirsgirêkên çandî, civakî û heta aborî jî, dikarin di vê bingeha îlahî de werin çareser kirin.
Di dawiya axaftina xwe de, Îmamê Mizgefta Mezin a Senendecê tekez kir: Divê mizgeft neteweya Îslamî bikişînin, wan bi cîh bikin û piştgirî bikin, û heke ev malên Xwedê bi rêkûpêk werin restore kirin, ew dikarin bibin eksena yekîtî, xizmet û pêşkeftina civaka Îslamî.
Hêjayî gotinê ye ku bernameyên Hefteya Mizgefta Cîhanê dê ji 21ê Tebaxê heta 27ê Îlonê bi dirûşmeya "Mizgeft, Eksena Yekîtîyê, Keleha Berxwedanê" werin lidarxistin.
