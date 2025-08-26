  1. Home
Alamê Nasir Abas Caferî bû serokê opozîsyonê li Senatoya Pakistanê

26 August 2025 - 21:39
Serokê Partiya Lîga Misilmanên Pakistanê-li Senatoya wekî serokê nû yê opozîsyonê li Senatoya Pakistanê hate hilbijartin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Serokwezîrê berê yê Pakistanê Îmran Xan Senator Alama Nasir Ebas Caferi, serokê partiya Meclisa Wahdat-e-Musilman, wekî serokê nû yê muxalefetê li Senatoya welêt tayîn kir.

Ev biryar piştî bêmafkirina Senator Şîblî Faraz ji endametiya Senatoya Pakistanê piştî biryara dadwerî ya li dijî wî ji hêla dadgeha dijî terorê ve hat girtin.

Îmran Xan, ku ji havîna 2018an heta Fervardîn 1401 posta Serokwezîrtiyê girt, ji havîna 2019an vir ve ji ber gelek dozên gendeliyê yên darayî, siyasî û ewlehiyê piştî ku ji vê postê hat dûrxistin, di girtîgehê de ye.

