Hizbullah di derbarê hewldanên Amerîkayê yên ji bo rûbirûbûna artêşa Lubnanê bi gel re hişyarî da

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Hizbullaha Lubnanê li dijî hewldanên Amerîkayê yên ji bo handana artêşa Lubnanê bo rûbirûbûna gel û berxwedanê hişyarî da û bang li rayedaran kir ku bêdengiya siyasî ya li hember nûnerên navneteweyî û herêmî bi dawî bikin.
Huseyin El-Xelîl, cîgirê siyasî yê Sekreterê Giştî yê Hizbullaha Lubnanê, di daxuyaniyekê de ragihand: Kiryarên li pey hev ên hikûmeta Amerîkayê nîşan didin ku armanca wê ew e ku hemû pêkhateyên berxwedan û parastina Lubnanê ji holê rake û welêt bike koloniyeke Amerîkî-Îsraîlî.
Wî xemgîniya xwe anî ziman ku Amerîkayê kariye hikûmeta Lubnanê bi rêya hegemonyaya eşkere û veşartî neçar bike ku biryarên xelet bide, biryarên ku destpêka rêya teslîmbûn û bêdengiya tevahî ne.
El-Xelîl her wiha got: Fermanên şermok û xudperest ên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku di daxuyaniyên endamên şandeya Amerîkî de di medyayê de û di hevdîtinên bi rayedarên Lubnanî re de hatin eşkerekirin, nîşan didin ku ew ji peymana ku Dewletên Yekbûyî û Fransayê di Cotmeha 2024an de piştgirî kiribûn, paşvekişandinek eşkere ye.
Wî her wiha destnîşan kir ku hikûmeta Amerîkayê, bi şandina gelek nûneran, di nav de Ortagus û Tom Barak, û dû re jî şandeyek mezin ku endamên Kongreyê û hikûmetê di nav de bûn, hewl daye ku ji hemî sozên xwe yên berê, di nav de soza zextkirina Îsraîlê ji bo rawestandina êrîşa rojane û vekişîna ji axên dagirkirî yên Lubnanê, paşvekişe.
El-Xelîl, hişyarî da ku hewldana Amerîkayê ya teşwîqkirina artêşa Lubnanê li dijî gel û berxwedanê hewldanek nebaş e ji bo hilweşandina du stûnên sereke yên welêt, artêş û berxwedanê, û bang li rayedarên Lubnanî kir ku ji ketina nav van xefikên kujer dûr bisekinin.
Wî her wiha tekez kir ku îdiaya hin rayedaran ku Peymana Taif tê bicîhanîn xeletiyek mezin e; Ji ber ku ev peyman bi eşkere mafê Lubnanê nas dike ku hemî tedbîrên pêwîst bigire da ku xaka xwe rizgar bike û biparêze, di nav de berxwedana gelêrî ya bi rûmet.
El-Xelîl bi hişyariyekê dawî li axaftina xwe anî ku xetera kişandina Lubnanê nav şerê navxweyî hîn jî heye, şerekî ku Peymana Taîfê ji bo bidawîkirina wê hatibû çêkirin.
Cîgirê sekreterê siyasî yê giştî yê Hizbullahê li Lubnanê bang li serok û berpirsên din ên welêt kir ku artêşa Lubnanê ji serhildanên navxweyî dûr bixin û helwesta xwe ya li dijî nûnerên biyanî yên ku ewlehî û serweriya welêt tehdît dikin bi ciddî ji nû ve binirxînin.
