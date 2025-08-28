2 Leşkerê leşkerê Libnanê di Têqina dronekî Îsraîlî de li Naqoura hatin kuştin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îro pêncşemê, yek ofîser û yek leşkerê leşkerê Libnanê di dema lêkolîna dronekekî ya Îsraîlî ku li herêma Naqoura ketibû, şehîd bûn.
Serkomandaniya leşkerê Libnanê di ragihandineke xwe de got:
Dema ku hêzên leşkerê Libnanê li herêma Naqoura dronekê ya Îsraîlî lêkolîn dikirin, ew drone teqiya, ku encamê wê yek ofîser û yek leşker şehîd bûn û du leşkerên din jî birîndar bûn.
Peyamên pîrozbahî ji aliyê serokê dewlet û serokwezîrê Libnanê
“Jozef Aoun” serokê dewleta Libnanê, di bersiva vê bûyerê de, li gorî têlefona xwe bi “Rudolf Heikal” serkomandeya leşkerê Libnanê re, hûrguliyên vê qirkirina dijwar wergirt û got:
“Leşkerê Libnanê dîsa bi xwînê xwe nirxa parastina erênî li başûrê welatê xwe dimeşîne.”
Aoun di peyameke de zêde kir:
“Ev çarêmîn bûyerek e ku ji demê ku leşker li herêma başûrê Litaniyê hat damezrandin, leşkerên me şehîd bûn. Ev bûyer di heman demê dema ku Komîteya Ewlehiyê Yekîtiya Neteweyî mîsyona UNIFILê dirêj kir û civaka navneteweyî jî Îsraîlê hewl da ku şermezarî û têkoşînên xwe raweste û ji erdên dagirkerî derkeve, derbas bû.”
“Nawaf Selam”, serokwezîra Libnanê jî, di têlefona xwe ya bi “Mişel Mensî” wezîrê parastinê ya Libnanê de, bi şîroveke teslîmî, got:
“Dewleta Libnanê li gel leşker, serkomandan, ofîser û leşkeran rawestaye.”
Selam zêde kir:
“Gel û dewleta Libnanê bi rûmet û hêrs li ber fedaîtiyên şehîdan û qehremanên leşkerê xwe ser serfirazî dike; Leşker bingehê ewlehiyê, nîşana hukûmet û piştgirê yekîtiya neteweyî ye.”
Ji bîr neçin ku di 9ê Tebaxa sala vê de jî, hin leşkerên leşkerê Libnanê di dema lêkolîna anbarê çarçoveya serwazê li herêma Wadi Zbeqin – Sur, di encama teqîna hundirîn de şehîd û birîndar bûn.
…………………………………
/Dawiya peyamê
Tags:
Libnan
Leşkerê Libnanê
Droneka Îsraîlî
Your Comment