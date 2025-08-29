Derbarê daxwazên Îsraîlê, rêveberên Yemenê li ser Ebna gotin: Daxwaz û îddîayên Îsraîlê firok û mezinbûna rastiyê ne — em qet piştgiriya xwe ji Xezze

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rêveberên Yemenê daxwazên Îsraîlê radikin: Hucûmên li Sanaa li ser sivîlan in – ev ne serketin, lê şerê berxwedanê zêdetir dike
Sanaa | Ebna – Rejîma sîyonîstî roja pêncşemê îlan kir ku wê şandeyek li ser navenda serokatiya Yemanî li Sanaa anîn hedef û gelek serok û rêveberên Yemenê kuştine.
Lê hikumeta Sanaa, tevgera Ansarullah, û rêxistina serokatiya bilind ya Yemenê ev daxwaz radikim û digotin ku hucûmên Îsraîlê tenê li cihan sivîl û alîkarî hatine kirin — ji hêla stratejiyekî “teqezkirinê û herîk” re, ku berxwedana gelê Yemenê bigire.
“Her hucûmekî li ser sivîlan di Sanaa de, dibe xweya zêde ji bo berxwedana gelê Yemenê”
Ebdulazîz El-Bekir, wezîrê berê ya daxwaz û Serokê Giştî ya Partiya "Sosyalis Nasyonalîst" ya Yemenê, û Hizam El-Esed, endamê ofîsa siyasî ya tevgera Ansarullah, di axaftinê xwe bi ajansa Abna de daxuyaniyekê girîng da.
El-Bekir got:
“Daxwazên ku rejîma sîyonîstî dike, tam bi bîndar û firok in. Tu heqîqeteke li ser serokatiyê an navendên leşkerî tuneye. Di rastiyê de, hemû hucûmên dawî li ser şandîyên sivîl, hêza avê, karûbarên naftê û cihên vala hatine anîn, ku pêşî jî hatine bombardîman kirin.”
Ew zêde kir:
“Ev xuyanî nîşan dide ku dijmin di leşkerî û agahiyê de şerîj e. Wê li ser serokatiyê an taybetmendiyên leşkerî agahî tune ye. Armanca rastî ya wan: şikestin xelkê Yemenê, şikestin daxuyaniya wan li dijî Îsraîl û piştgiriya wan ji Gaza.”
El-Bekir her weha got:
“Ministiriya Parastina Yemenê, çend deqê piştî hucûmê, daxwazên Îsraîlê radike û nîşan da ku tu serok an navenda leşkerî nehatine hedef kirin.”
“Îsraîl firok û agahiyên ne rast dibêje ku xwe ji şerê Xezze biparêze”
El-Bekir zêde kir ku Îsraîl bi vê propaganda dixwaze:
- “Serketina xewnî afirîne ku ser şerê Xezze biparêze”
- “Bi daxwazek firok xelkê Yemenê bifikire ku wan dikarin serokatiyê bigihîjin”
- “Propagandaya xwe ya medya ya ji bo xwe û hevserên Amerîkî û Ewrupayî rast bikin.”
“Ev hemû agahiyên firok, agahiyên ne rast in – îşare dikin ku Îsraîl di qada şerê rastîn de serketinê tune ye,” El-Bekir got.
Ansarullah: “Em bi hemû hêzê xwe piştgiriya Xezze dikin”
El-Esed, endamê ofîsa siyasî ya Ansarullah, jî got:
“Îsraîl dixwaze bi dîrok xuyanê xwe rast bikin — lê hucûmên wan tenê li cihên sivîl û seranserî karûbarên civakî hatine kirin.”
“Daxwazên wan tu rastiyekê nîşan nînin. Ew tenê şikesta agahiyê, leşkerî û rêwîtiya Îsraîlê afirîne.”
El-Esed bawerî da:
“Gelê Yemenê, bi îmana xwe, ê ber bi piştgiriya xwe ji Gaza herêm û xwe qurban bikin heya ku embargo qediya û şer rawestîne.”
“Berxwedanê bi zêdeyî diyar dibe – hemû şer di berxwedanê re digerin”
Daxuyaniya dawî ya El-Bekir jî ev bû:
“Her hucûmekî li ser Sanaa an her deverê din, dibe xweya zêde ya şer û berxwedanê. Her zarokê ku tê kuştin, her şaxekê ku tê bombekirin, nexweşiya wan dike ber bi pêşveçûnê.”
“Dijmin bi hemû hêsanî şikest û ew şerê xwe ya li dijî neteweyê bi şerê berxwedanê guherand.”
Dawî:
Gelê Yemenê di dîroka xwe de – û taybet di demekê ku şer û embargo ji aliyê Îsraîl û Amerîkayê were kirin – xwe nîşan da ku şikestinê qebûl nakin. Hucûm zêde, hemîyek zêde: xebat, berxwedan, piştgirî, têkoşîn.
Peyama Dawî /
Sernav: YEMEN | ÎSRAÎL | ANSARULLAH | Sanaa | BERXWEDAN
