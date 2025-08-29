  1. Home
Derbarê daxwazên Îsraîlê, rêveberên Yemenê li ser Ebna gotin: Daxwaz û îddîayên Îsraîlê firok û mezinbûna rastiyê ne — em qet piştgiriya xwe ji Xezze

29 August 2025 - 08:14
News ID: 1721549
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Ebdul Ezîz el-Bekir, sekreterê Partiya Sosyalîst a Neteweyî ya Yemenê û Hezam el-Esed, endamê polîtburoya Tevgera Ensarullah a Yemenê, ji Ajansa Nûçeyan a Abnayê re gotin ku her êrîşek ji aliyê çekdaran ve dê bibe hedefa Senayê. Biryar hat dayîn ku ji bo berxwedana gelê Yemenê hêzek zêdetir were şandin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rêveberên Yemenê daxwazên Îsraîlê radikin: Hucûmên li Sanaa li ser sivîlan in – ev ne serketin, lê şerê berxwedanê zêdetir dike

Sanaa | Ebna – Rejîma sîyonîstî roja pêncşemê îlan kir ku wê şandeyek li ser navenda serokatiya Yemanî li Sanaa anîn hedef û gelek serok û rêveberên Yemenê kuştine.

hikumeta Sanaa, tevgera Ansarullah, û rêxistina serokatiya bilind ya Yemenê ev daxwaz radikim û digotin ku hucûmên Îsraîlê tenê li cihan sivîl û alîkarî hatine kirin — ji hêla stratejiyekî “teqezkirinê û herîk” re, ku berxwedana gelê Yemenê bigire.

“Her hucûmekî li ser sivîlan di Sanaa de, dibe xweya zêde ji bo berxwedana gelê Yemenê”

Ebdulazîz El-Bekir, wezîrê berê ya daxwaz û Serokê Giştî ya Partiya "Sosyalis Nasyonalîst" ya Yemenê, û Hizam El-Esed, endamê ofîsa siyasî ya tevgera Ansarullah, di axaftinê xwe bi ajansa Abna de daxuyaniyekê girîng da.

El-Bekir got:

“Daxwazên ku rejîma sîyonîstî dike, tam bi bîndar û firok in. Tu heqîqeteke li ser serokatiyê an navendên leşkerî tuneye. Di rastiyê de, hemû hucûmên dawî li ser şandîyên sivîl, hêza avê, karûbarên naftê û cihên vala hatine anîn, ku pêşî jî hatine bombardîman kirin.”

Ew zêde kir:

“Ev xuyanî nîşan dide ku dijmin di leşkerî û agahiyê de şerîj e. Wê li ser serokatiyê an taybetmendiyên leşkerî agahî tune ye. Armanca rastî ya wan: şikestin xelkê Yemenê, şikestin daxuyaniya wan li dijî Îsraîl û piştgiriya wan ji Gaza.”

El-Bekir her weha got:

“Ministiriya Parastina Yemenê, çend deqê piştî hucûmê, daxwazên Îsraîlê radike û nîşan da ku tu serok an navenda leşkerî nehatine hedef kirin.”

“Îsraîl firok û agahiyên ne rast dibêje ku xwe ji şerê Xezze biparêze”

El-Bekir zêde kir ku Îsraîl bi vê propaganda dixwaze:

  1. “Serketina xewnî afirîne ku ser şerê Xezze biparêze”
  2. “Bi daxwazek firok xelkê Yemenê bifikire ku wan dikarin serokatiyê bigihîjin”
  3. “Propagandaya xwe ya medya ya ji bo xwe û hevserên Amerîkî û Ewrupayî rast bikin.”

“Ev hemû agahiyên firok, agahiyên ne rast in – îşare dikin ku Îsraîl di qada şerê rastîn de serketinê tune ye,” El-Bekir got.

Ansarullah: “Em bi hemû hêzê xwe piştgiriya Xezze dikin”

El-Esed, endamê ofîsa siyasî ya Ansarullah, jî got:

“Îsraîl dixwaze bi dîrok xuyanê xwe rast bikin — lê hucûmên wan tenê li cihên sivîl û seranserî karûbarên civakî hatine kirin.”

“Daxwazên wan tu rastiyekê nîşan nînin. Ew tenê şikesta agahiyê, leşkerî û rêwîtiya Îsraîlê afirîne.”

El-Esed bawerî da:

“Gelê Yemenê, bi îmana xwe, ê ber bi piştgiriya xwe ji Gaza herêm û xwe qurban bikin heya ku embargo qediya û şer rawestîne.”

“Berxwedanê bi zêdeyî diyar dibe – hemû şer di berxwedanê re digerin”

Daxuyaniya dawî ya El-Bekir jî ev bû:

“Her hucûmekî li ser Sanaa an her deverê din, dibe xweya zêde ya şer û berxwedanê. Her zarokê ku tê kuştin, her şaxekê ku tê bombekirin, nexweşiya wan dike ber bi pêşveçûnê.”

“Dijmin bi hemû hêsanî şikest û ew şerê xwe ya li dijî neteweyê bi şerê berxwedanê guherand.”

Dawî:

Gelê Yemenê di dîroka xwe de – û taybet di demekê ku şer û embargo ji aliyê Îsraîl û Amerîkayê were kirin – xwe nîşan da ku şikestinê qebûl nakin. Hucûm zêde, hemîyek zêde: xebat, berxwedan, piştgirî, têkoşîn.

Peyama Dawî /
Sernav: YEMEN | ÎSRAÎL | ANSARULLAH | Sanaa | BERXWEDAN

