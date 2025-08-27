Îsraîl dîsa êrîşî axa Sûriyeyê kir/ Tankek artêşa Îsraîlê agir pê ket

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Hêzên dagirker ên Îsraîlê roja Çarşemê li gundewarê parêzgeha Quneytera ya li başûrê Sûriyeyê ketine navçeyek. Di heman demê de, artêşa Îsraîlê ragihand ku yek ji tankên wan li herêmê agir girtiye.
Li gorî Tora Nûçeyan a Sûriyeyê, êrîş li herêma Rewadiyê ya nêzîkî şaredariya El-Semdaniya El-Gerbia li gundewarê parêzgeha Quneytera yê qewimî.
Artêşa Îsraîlê di daxuyaniyekê de ragihand ku agirê di tankê de di dema mîsyonên rûtîn ên li başûrê Sûriyeyê de û ji ber xeletiyek teknîkî çêbûye.
Rojnameya Yedioth Aharonot ragihand ku di bûyerê de ti qurbanî çênebûne û lêpirsînek didome. Lêbelê, artêşa Îsraîlê hûrgulî li ser cewherê mîsyona tankê nedaye.
Ev destwerdana leşkerî tenê 24 demjimêran piştî êrîşek bi vî rengî li herêma Suaisah li gundewarê parêzgeha Quneytera yê, ku di dema wê de ciwanek Sûrî hatibû girtin, pêk hat. Li gorî raporan, niştecihên herêmê bi hêzên dagirker re rû bi rû man.
Her wiha roja Sêşemê, şeş leşkerên hikûmeta Bilindahiyên Colanê di êrîşeke bêpîlot a Îsraîlê de li nêzîkî bajarê El-Kiswa li derdora Şamê hatin kuştin. Welatiyekî Sûrî jî di êrîşeke asmanî ya Îsraîlê li ser malekê li gundê Tarnjah, li bakurê Quneytera yê, hat kuştin.
Li gorî raporan, artêşa Îsraîlê ev heft meh in herêma Cebel El-Şêx û şerîtek ewlehiyê ya 15 kîlometre fireh li hin deverên başûrê Sûriyeyê dagir kiriye.
Ji dema hilweşandina rejîma Beşar Esed di Kanûna 2024an de, artêşa Îsraîlê gelek caran derbasî axa Sûriyeyê bûye û êrîşên asmanî pêk aniye, ku di encamê de sivîl mirine û alavên leşkerî yên artêşa berê ya Sûriyeyê hatine wêrankirin.
Îsraîlê ji sala 1967an vir ve piraniya bilindahiyên Colanê yên Sûriyeyê dagir kiriye û piştî hilweşîna rejîma Beşar Esed di dawiya sala 2024an de, çarçoveya dagirkirina xwe berfireh kiriye.
