"Ewropayê bi vegerandina sanksiyonan(dorpêçên) li dijî Îranê qanûnên navneteweyî şikand"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Fayiq Rostamî di nimêja xwe ya înê ya li vî bajarî de behsa kiryarên welatên Ewropî di aktîvkirina mekanîzmaya dorpêçan li dijî Îranê de kir, ev tevger neqanûnî ye û red kir ku ew şermezar kir.
Wî got ku welatên Ewropî yên ku îdia dikin ku mafên mirovan û azadiyan diparêzin nîşan didin ku tevgerên wan dişibin sûcên rejîma Siyonîst û li dijî qanûnên navneteweyî ne.
Îmam înê Senendec, di berdewamiya şermezarkirina sûcên rejîma Siyonîst li Xezzeyê de, bal kişand ser kiryarên vê rejîmê di qutkirina av, elektrîk û xwarinê ji bo gelê Filistînî yê bêguneh de û ji bo nifşê pêşerojê xwest.
Rostamî bang li welatên Misilman û civaka navneteweyî kir ku li hember van sûcan bêdeng nemînin.
Di beşên din ên axaftinên xwe de, wî behsa dabînkirina xanî ji bo kesên hewcedar, afirandina kar ji bo ciwanan, bicîhanîna edaletê, têkoşîna li dijî cudakarî û kirêyê, misogerkirina debara jiyanê û ewlehiya fîzîkî ya mirovan û kişandina budçeyên diyarkirî kir. Parêzgeh ji aliyê rayedaran ve ji daxwazên gelê Kurdistanê hat dûrxistin.
Îmam înê Senendec bi bîr xist: "Rêveber serketî be ku çawa parêzerîyên bajarê bi rastî bistîne û ji hesabatê re berdewamî bike.
Mamoste Rostemî girîngiya ewlehiya domdar ji bo pêşkeftina civakê tekez kir û ji gel xwest ku aştiya heyî binirxînin.
Wî bang li gel kir ku şêwaza jiyana xwe biguherînin û ji bo aştî, ewlehî û yekîtî di navbera Misilmanan de dua kir.
