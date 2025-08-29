  1. Home
"Dahata 2 milyar û 320 milyon dolar a Erdogan ji firotina neftê ya Herêma Kurdistanê ye"

29 August 2025 - 18:56
"Dahata 2 milyar û 320 milyon dolar a Erdogan ji firotina neftê ya Herêma Kurdistanê ye"

Nûnerê Partiya Komarî Gel (CHP) bi belgegêlek ragihand ku dewletê Erdogan di navbera salên 2014 û 2018 de ji firotina neftê ya xwarê Herêma Kurdistanê bo bendêra cîhanê, 2 milyar û 320 milyon dolar wergirtîye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Deniz Yavuzyılmaz, cîgirê Partiya Komarî Gel (CHP), bi weşandina belgeyeke fermî li torê civakî ya X (X-şebekeyê), ragihand ku dewleta Erdoğan di navbera 21ê Gulanê 2014 û 30ê Îlonê 2018 de ji ber veguhastina neftê ya xwarê Herêma Kurdistanê di rêya borîya neftê ya Îraq-Tirkiyeyê ve bo bendêra cîhanê, 2 milyar û 320 milyon dolar wergirtîye.

Li gorî vê belgeyê, dewleta AKP beşek ji vê dahatê veguhastîye bo kompaniya xeta borî ya neftê ya Tirkiyeyê (BOTAŞ), lê serdema 1 milyar û 416 milyon dolar ji vê dahatê ne zanîn e.

Deniz Yavuzyılmaz dibêje: Ev dahatê destpêkê veguhastî bû bo kompaniya Turkish Energy Company (TEC) ku AKP li cihê Jersey saz kirîye, û piştî têradestkirina tenê 904 milyon dolar bo navxweyî Tirkiyeyê û kompaniya dewletî ya xeta borî ya neftê ya Tirkiyeyê (BOTAŞ), paşê wê li hemû vê cihê di kontrola darayî ya partiyê de maye û tiştekî li ser wê neyaye.

Ev di dema ku li gorî cîgirê JHP (CHP), dadgeha navneteweyî jî di fermana xwe de piştgirî kir ku Tirkiyeyê ji bo veguhastina neftê ji Herêma Kurdistanê, 1 milyar û 324 milyon dolar zêdetir ji nirxê qanûnî ya li Herêma Kurdistanê para wergirtîye û Ankara biryarek da ku ew nirxê radestî dewleta navenda Îraqê bike.

داهاتی 2 ملیاردی و 320 ملیۆن دۆلاری ئەردۆغان لە نەوتی هەرێمی کوردستان

