Doza "şervanên biyanî" li Sûriyeyê hîn vekirî ye; gelo senaryoya Bosna û Çeçenistanê dê dubare bibe?

Li gorî Agahdariya Navneteweyê Ehlibeyt (s.x)- ABNA- Rojnameya libnanî al-Akhbar di raporek berfireh de nivîsand ku bûyerên çend rojan berê di “kampa fransî” ya li bakurê Îdlibê — ku gelek ji kesên wî navçeyê bi nasnameya fransî ne — ji nû ve pelê “şergerên biyanî” hate ser pêşîn a daxwazên ewlehiyê û siyasî yên Dimeşqê.
Ev mijar hîn jî yek ji pirsgirêkên herî giran ên hukûmeta Sûriyê piştî şerê naverokî tê hesibandin.
________________________________________
⚙️ Piştî ketina pergalê kevneparêzî
Piştî ketina pergala kevneparêzî, hukûmeta nû ya Sûriyê mijara şergerên biyanî li ser pêşîn xistin.
Ev grûpên cihadyî dibûn ku “di ketina pergalê de pargîdane kirin” û di vê rengê de xwe parêzêrên Heyeta Tahrîr al-Şam dizanîn.
Hukûmet, ji bo ku wan aram bike, pêşniyara day ku:
• nasnameya Sûrî bidin wan,
• û jî pozîsyonên nizamî an ewlehî bi wan re parve bike.
Lê ev plan bi rewa yê giran ji aliyê Amerîka û Yekîtiya Ewropayê hatiye red kirin.
Ew rewan gotin ku heke Dimeşq dixwaze embargo û têkildanên siyasî were birin, pêdivî ye pelê şergerên biyanî bi temamî çareser bike — lê bê îzahê çawa.
Bi encamê, hukûmet tenê bi hejmara hindek ji wan nasnameyê da, û pirraniya wan hîn bê-nasname ne.
________________________________________
🔥 Têkoşîn di “kampa fransî” de
Li gorî al-Akhbar, hêzên ewlehiyê yên Sûriyê di rojan dawî de “kampa fransî” li warê Haremê (li Îdlibê) girtin bi serê xwe.
Ev çalakî têkoşîna grûpên “muhacirîn” çêkir û têra mezin di nav şergerên biyanî de kir.
Tê gotin ku şerên giran derketin di navbera hêzên ewlehî yên Sûriyê û grûpek şergerên biyanî — ku pirraniya wan fransî ne û hin jî bi leşkerê 82 ya Sûriyê têkildar in.
Şer dest pê kir dema ku hêzên dewletê hewl da ku yek ji endamanên lêgerînî bigirin, lê ew bi berxwedana çeteyî bersiv da.
Ev kamp bi navê “Mexema El-Gurabâ” jî tê zanîn, û di bin serokatiya ‘Omar Diaby’ (nasnameya wê: Omar Oumssen, fransî senegalî-nasab) dixebite.
Ev kamp di sala 2013 de li nêzî merza Tirkiyê hate ava kirin.
Omar Diaby, ku ji bajarê Nice yê Fransa hatiye Sûriyê, di nav serbixweberên tevlîkirina şergerên afrîkanî û fransî bû.
Hin ji wan pêvandin bi Daiş (ISIS), û yên din li nêzî Heyeta Tahrîr al-Şam (al-Nusra) mayin.
________________________________________
⚠️ Tirs ji dubarebûna senaryoyên Çeçenî û Bosnî
al-Akhbar di dewamê gotarê de dibêje:
Ev bûyer bîranîna tajrûbeyên li Çeçenistanê، Bosnî û Afxanistanê têne, ku di wan de şergerên biyanî bi sê encamê rewiyan:
1. Jêbirin an kuştin fizîkî،
2. Derxistinê ya fermî،
3. Têkildankirina sinorî û sînorî.
________________________________________
🧭 Tacrûbeya(Ezmûna) Çeçenistanê
Di şerên 1994 û 1999 de, di navbera 500–700 şergerên biyanî ji welatan erebî û îslamî têne Çeçenistanê.
Piştî ku Rûsya kontrola xwe bi hêz zêde kir, piraniya wan hatin kuştin (wek Ebûl-Hafs al-Ordunî di 2006 de) an raxistin bo Tirkiyê û welatên xwe.
Geha wan paşê di Îraq û Sûriyê de dîsa xuya bûn.
Rûsya tu carî wan bi rêya “expulsion” neşand, lê bi operasyonên nizamî û daxuyanî wan lihevhatin.
________________________________________
🧭 Tacrûbeya(Ezmûna) Bosnî û Herzegovînê
Di şerê 1992–1995 de, sedhe şergerên biyanî tevî artêşa Bosnî kirin “batalyona mujahedîn”.
Piştî astaşê Dayton, Amerîka û Ewropa şart kirin ku her şergerê biyanî divê derxe.
Sedhe ji wan nasnameyên xwe winda kirin, û pirraniya wan di navbera 1996–2002 de hate derxistin.
Lê hin ji wan li gundên çiyayî mayin û paşê xwêzkirina tendansên selafî di Balkanê kirin.
________________________________________
🧭 Tacrûbeya(Ezmûna)Afxanistanê
Di şerê dijî Sovyetê (1979–1989) de, Afganistan bû navenda şergerên biyanî û ji vê jî grûpên wek al-Qaîda derketin.
Piştî vegeriya Taliban di 2021 de, şergerên biyanî bi sê rewşan veqetandin:
1. Girtin an kontrola nêzîk،
2. Vegerrandin bi rêya pêvandinên parastinî (wek bi Pakistanê)،
3. An mayin di nav Talibanê de bi şertên fidelîteyê.
Rêya derxistina giştî nehat kirin, lê kontrol û sînorandin zêde bû.
________________________________________
📚 Dersên sê tajrûbeyan
Lêkolînên al-Axbar dibêjin:
Encama pelê şergeran li her welatê girêdayî ye bi çarçoveya siyasî piştî şerê û dewlemendiya hêzên derve.
• Rûsya rêya nizamî hilbijart.
• Bosnî derxistina fermî kir.
• Afganistan bi têkildankirinê ya şerter hat.
Lê hemû wan programa “rehabilitasyon” an têkildankirinê tune kirin — û ev sedema ku ev şergeran paşê dîsa di warên din de, wek Îraq، Sûriyê، Yemen, xuya bûn.
________________________________________
🇸🇾 Rewşa niha li Sûriyê
Li gorî rapora al-Axbar:
Şergerên biyanî yên li Sûriyê ji neteweyan cûda in:
• Uyghurên Tirkestanî (grûpa herî mezin),
• Çeçenî، erebên xalîcî، ordonî، miṣrî، tunisî، megrebî،
• Fransî، britanî، almanî، ozbêk، tacîk، tirk û albanî.
________________________________________
🔮 Sê senaryo ji bo Dimeşqê
1. Têkildankirina hundirî:
– Wan wek şehriwanên Sûrî qebûl bikin bi şert ku neçarin çalakiyên siyasî an çeteyî bikin.
2. Vegerrandinê bo welatên xwe:
– Wan vegerin û bi bernameyên nûperwerî bişewitin, lê di pir welatan de ev dibe bi girtin dawî bibe.
3. Panahdanê siyasî ya bijarte:
– Hin welatan dikarin panahî bidin ji bo wan ku ji vegerê tarsin, di çarçoveya hevgirtinên parastinî de.
________________________________________
⚠️ Encam
al-Akhbar di dawiya xwe de dibêje:
Têkçûna torên cihadyî piştî dawiyê şerê sebeb bûye berfirbûna têkoşînên nû yên sînor-derve.
Vegerandina şergeran bo welatên xwe jî bûye tirs û qasî pêşewatî ji bo hêzên ewlehiyê yên Ewrûpayî û erebî.
Tacrûbeyên Çeçenistanê، Bosnî û Afxanistanê pê nîşan dikin:
Bêyî siyaseta têkildankirin û perwerdeya paşî، dîsa terorîzm û têkoşînên xwînîn têne nûkirin di cîhanê de.
…………………
Dawiya Peyam/
Etîket: Sûriyê – Culanî
Doza "şervanên biyanî" li Sûriyeyê hîn vekirî ye; gelo senaryoya Bosna û Çeçenistanê dê dubare bibe?
Piştî pevçûnên dawî yên li "kampa Fransî" li derdora Îdlibê, mijara hebûn û çarenûsa çekdarên biyanî li Sûriyeyê careke din bûye mijareke ewlehiyê ya sereke.
Li gorî Agahdariya Navneteweyê Ehlibeyt (s.x)- ABNA- Rojnameya libnanî al-Akhbar di raporek berfireh de nivîsand ku bûyerên çend rojan berê di “kampa fransî” ya li bakurê Îdlibê — ku gelek ji kesên wî navçeyê bi nasnameya fransî ne — ji nû ve pelê “şergerên biyanî” hate ser pêşîn a daxwazên ewlehiyê û siyasî yên Dimeşqê.
Your Comment