Serokwezîrê Lubnanê di hevpeyvînekê de ligel Tora El-Meyadînê: Em pabendî biryara 1701 û Înîsiyatîfa Aştiyê ya Erebî ne; Piştî aştiyê normalîzebûn mim

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-
💬 Nûçe: Serokwezîrê Lubnanê di derbarê şerê bi Îsraîlê de axivî
Li gor rapora ABNA, Nawaf Selam, Serokwezîrê Lubnanê, di gotûbêjeke bi bernameya "Meʿalî el-Wezîr" ya li torê al-Mayadin Zindî de, derbarê têkoşînên rejîma sîyonîstî, rêwîtiya negosyasyonan bi dagirkiriyan, mijara çarçoveya silahê, têkiliyên Lubnan bi welatên Erebî û Îran axivî û siyaseta hukumeta xwe şirove kir.
🔸 Hevpeyvîn li ser rawestandinê dagirkeriyan û azadiya girêdayên libnanî
Selam got ku ji rojekê ku hukumeta nû hate damezrandin, hemû karûbarên herêmî û navneteweyî bi kar anîye da ku li ser rejîma sîyonîstî presîv bide ji bo rawestandina dagirkeriyan, derketina temamî ya Îsraîlê ji erdê Lubnan û azadiya girêdayên libnanî.
Ew qebûl kir ku vekirina kanalên siyasî û dîplomatîk di vê qada de “bê fayide” bûye, lê got:
“Hîn jî hemû vebijêrkên siyasî û dîplomatîk ne dawî nekirine. Dibe ku demê zêdetir bixwazin, lê ev rêya me ye û vebijêrkê din nabînim.”
🔸 Pêwîstiya bi berhemên 1701 û peymana Tayif
Serokwezîr bi hêz re jêhatîya xwe nîşan da ku Lubnan li berberî berhemên 1701 ya Encûmena Ewlehiyê, ragihandina rawestina şerê Tîşrînê ya borî, gotina serokkomar di seremaniya qesemê de, beyannameya wezaretî û peyma Tayif tê girêdayî.
🔸 Bersivê li gotinên nûnerê dewleta Amerîkayê
Di bersiva gotinên Tom Barak, nûnerê Amerîkayê, ku wî got bû: “Ji bo Lubnanê tu vebijêrekî din li derve negosyasyon tune ye,” Nawaf Selam got:
“Em bingehen û prensîbên xwe hene, û li ser wan em dixebitin.”
Ew zêde kir ku di derbarê şerê nîzamî de, balansa siyasî û dîplomatîk jî girîng e, û heke ev rê bê encam bûya, “welatên din ji bo çi bi Encûmena Netewe Yekbûyî re didomandî ne?”
🔸 Lubnan di nav şerêkî fursayî bi Îsraîlê de ye
Selam got:
“Em niha di nav şerêkî ne ku jîyana wê fursayî ye. Roja yek zêde dibe, roja din kêm dibe. Hemû hewlên me ji bo astengkirina firehiya şerê û bi dawî gîhandina dagirkeriyan e.”
Ew diyar kir ku ev têkoşîn tenê yê Lubnanê nîne, lê bi hevkariya welatên Erebî û hevalên navneteweyî tê şopandin.
“Ev şer dîplomatîkek mezin û domdar e,” ew got.
🔸 Çarçoveya negosyasyonan û rolê Netewe Yekbûyî
Selam got ku negosyasyonên ne-direkt tiştekî nû nîne, û Lubnan bi karûbarên taybet ve wek çarçoveya sê-alî (bi beşdariya Netewe Yekbûyî, Fransa, Amerîka û Îsraîlê) tevlî ye.
“Em tenê li ser çawa berhem û peymanên berdest têne bicîhkirin axivin; lê li ser prensîbên wek derketina temamî ya Îsraîlê ji erdê me yan azadiya girêdayan, negosyasyon nakevin.”
Ew di dawiyê de zêde kir:
“Tu kes negosyasyonê radanîn nake, lê negosyasyon divê piştgirîya hêzê hebî—û ev hêz li yekîtiya navxweyî ye.”
🔸 Girêdayî bi Pêşniyara Aştiya Erebî
Di bersiva pirsê derbarê têkiliyên rast bi rejîma sîyonîstî de, Selam got:
“Ev tişt niha di hesaban me de nîne. Her tişt girêdayî rewşê ye, lê em di bazara siyasî de lîstokê nakevin.”
Ew zêde kir:
“Normalîzasyon tenê piştî çêbûna aştiyê dibe. Em bi pêşniyara aştiya Erebî ya li Civata Beyrutê 2002 girêdayîn. Heke Îsraîl ji erdên dagirkirî yên 1967 derkeve û dewleta azad a Filistîn bi paytexta Qudsa Rojhilatî hate damezrandin, dibe ku em li ser mijarên din axivin.
🔸 Defa li ber rezîstansê û rolê Hizbullahê
Li derbarê mijara silahê Hizbullahê, Selam got:
“Ez peyvên ‘têra silahê’ an ‘danasîna silahê’ bikar nînin; lê di çarçoveya peyma Tayif de diaxivim — ku wisa tê gotin, dewlet divê ser hemû erdê xwe bi hêza xwe hukûmet bike.”
Ew bi rêz bû li rolê rezîstansê:
“Heke rezîstans û Hizbullah ne bûya, Îsraîl di sala 2000’an de paşde nakeriya. Yekî ku vê rastîyê têrsekîne, rastnaxweş e.”
Lê ew hewarnî kir:
“Divê Lubnan ji hêzên xwe zêdetir barê şerê bernake. Ev şerên piştgiriya ber xwe giran bûn û gelek gund û xaneyên gel hate wenda kirin.”
Selam jî got ku Hizbullah partiyek siyasî û bingehîn e di siyaseta Lubnanê de, û têkilî û peywendiyên berdewam heye di navbera hukumet û vê partiyê de.
“Avakirina nû ya welatê bi mijara silahê ne girêdayî ye,” ew got.
🔸 Têkilî bi welatên Erebî, Îran û Sûriyê
Selam got ku hukumet hewl dide ku têkilî bi welatên Erebî nû bike:
“Em têkilîya xwe bi Erebistanê, Emîrat û welatên Erebî din nû kirin. Hêvî heye ku cîhana Erebî jî vegere bo Lubnan.”
Derbarê Erebistanê wî got:
“Nikarim pozîsyona Riyadê nebasîm bibînim, çimkî ew bi Fransa re di amade kirina konferansê ji bo piştgirîya artêş û hêzên ewlekariya Lubnanê dixebitin. Em hêvî dikin ku banê gerên Erebistanê bo Lubnan û sînorkirina exportê jî were rakirin.”
Li derbarê Îran û Sûriyê jî wî got:
“Em dixwazin baştirîn têkilî bi Îranê hebin, lê ev têkilî divê li ser rêya hûrmê hevdu û ne-girêdanê li karên hundirîn be. Heman peyv jî min bi serokên Sûrî re got. Divê Lubnan û Sûrî rûpelê nû veke û têkilîya xwe li ser hêz û hûrmê civakî ava bikin.”
Ew got ku rewşa sînoran bi Sûrî re baştir bûye, qacagkerî, bi taybetî qacaga madeyên hêrs, kêmtir bûye, û otaxek operasyonê hevbeş di navbera du welatan de hate avakirin.
🔸 Hilbijartinên parlamentoyê di demê xwe de dibe
Di dawiya axaftinan de, Selam peyda kir:
“Hilbijartinên parlamentoyê di demê xwe de dê bibe. Ez xwedî pencî candîd nayê bim û tu têkiliya rastî bi rêwîtiya wê nadim.”
