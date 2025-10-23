Rola dayikê di perwerdehiya olî û tenduristiya derûnî ya ciwanan de bi tekezî li ser kesayetiya Hezretî Zehra (S)

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ev lêkolîn, bi nêzîkatiyek analîtîk û tevlîheviyek ji çavkaniyên Îslamî, akademîk û psîkolojîk, pîvanên perwerdehiya olî û psîkolojîk a ciwanan ji perspektîfa rola dayikê vedikole û çareseriyan ji bo ji nû ve avakirina perwerdehiya baweriyê di malbata Îranî ya hemdem de pêşkêş dike.
1. Pêşgotin
Malbat yekem hawîrdora ku zarok tê de bi cîhanê, Xwedê û xwe re nas dibe ye. Di nav wan de, dayik xwedî cihekî taybetî ye; ji ber ku girêdana hestyarî ya yekem a mirov bi rêya wê çêdibe.
«وَوَصَّیْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا» (احقاف/۱۵)Qurana Pîroz dibêje:
"Û me li ser mirov ferman daye ku bi dê û bavên xwe re dilovanî bike. Dayika wî ew bi nefretê hilgirt û wê ew bi nefretê anî dinyayê." (El-Ahqaf: 15)
Ev ayet li ser zehmetiyên ducaniyê û rola dilovaniyê ji dê û bavan re tekez dike, lê bi taybetî behsa "dayan" dike, ew pozîsyona wan di perwerdekirinê de ronî dike.
Di wêjeya Farisî de jî hatiye gotin:
Bihuşt li ber lingên dayikan e, ne ji ber zayînê, lê ji ber afirandina hunerê.
Ciwantî serdema veguhêztinê ye ji girêdayîbûna zarokatiyê ber bi serxwebûna mezinbûnê ve; dema ku nirx di hiş de çêdibin û nasnameya kesane û olî tê damezrandin. Di vê qonaxê de, dayik bi rêya evîn, diyalog û modelkirina rolê di tenduristiya derûnî û giyanî ya ciwanan de roleke sereke dilîze. Lêkolînên psîkolojiya malbatê li Îranê nîşan dane ku girêdanek hestyarî ya bihêz bi dayikê re bi zêdebûna berxwedanê û kêmkirina fikaran di ciwanan de ve girêdayî ye (1).
2. Bingehên teorîk
2.1. Cihê dayikê di pergala perwerdehiya Îslamî de
Di çavên Îslamê de, perwerdehiya olî di çokên dayikê de dest pê dike. Pêxember (S) gotiye:
"Kesê ku di zikê dayika xwe de bextewar e bextewar e, û ewê ku di zikê dayika xwe de bêbext e bextreş e" (2).
Ango, bextewariya mirovan di zikê dayikê de dest pê dike.
Di dibistana Ehlul Beyt (S.X) de, dayik navgîna ku hezkirin û bawerî bi rêya wê têne veguheztin e. Îmam Secad (S.X) di Dua "Mafê Dayikê" de dibêje:
"Û ez rêzê li dayika xwe digirim ku min hilgirtiye..." (3)
û wê wekî kesê herî hêjayî rêz û evînê dide nasîn.
Ji perspektîfeke sosyolojîk ve, dayik faktora sereke ya civakîbûna zû ya zarok e û tevgerên wê bandorek mayînde li ser helwesta olî ya zarok dike (4).
2.2. Teoriyên psîkolojîk di dayiktiyê de
Di psîkolojiya hemdem de, teoriya girêdanê ya John Bowlby tekez dike ku girêdana hestyarî bi dayikê re bingeha tenduristiya derûnî ya pêşerojê ya zarok e. Têkçûn an qelsiya vê girêdanê fikar û bêîstîqrariya hestyarî diafirîne (5).
:«قَلْبُ الوَلَدِ الصَّغِیرِ کَالأَرْضِ الخَالِیَةِ، مَا أُلْقِیَ فِیهَا قَبِلَتْهُ» (۶)Di çanda Îslamî de, mîna vê teoriyê, di gotinên Îmam Elî (S.X) de tê gotin:
"Dilê zarokekî piçûk mîna axa paqij e; çi ku hûn tê de biçînin dê mezin bibe." (6)
Ango, dilê zarokekî mîna axa paqij e; çi ku hûn tê de biçînin dê mezin bibe.
Ev gotin nîşan dide ku perwerdehiya dayiktiyê, di salên herî pêşîn ên jiyanê de, xwezaya mirovan rêber dike.
2.3. Cihê Hezreta Zehra (S) wek modelek ji bo dayikeke Misilman
Di dîroka Îslamê de, Hezreta Zehra (S) sembola dayikeke berpirsiyar, zana û bawermend e. Dema ku roleke malbatî dilîze, ew navenda perwerdekirina zarokên wekî Îmam Hesen (S.X), Îmam Huseyîn (S.X), û Hezreta Zeyneb (S) bû, ku her sê jî mînakên kamilbûna mirovan in.
Di vegotinan de tê gotin ku Fatîme (s.x) ji bo bawermendan bi şev heta sibehê nimêj dikir, û dema ku Îmam Hesen (s.x) ji wê pirsî çima, wê got:
"El-cer tham el-dar" *; tê wateya "pêşî cîran, paşê mal" (7).
Ev vegotin mînakek ji perwerdekirina civakî û manewî di nav malbatê de ye.
3. Nêrînên Akademîk û Zanîngehê
Derbarê rola dayikê di civakîbûna olî ya ciwanan de, hatiye îspatkirin ku tevgerên olî yên dayikê (dua, lava, hîcab û durustî) bandorek rasterast li ser helwesta olî ya ciwanan dikin (8).
Lêkolînek li ser 400 malbatên Îranî nîşan da ku têkiliyek hestyarî ya saxlem di navbera dayik û ciwanan de bi kêmbûna 35% di îhtîmala depresyonê de têkildar e (9).
Di lêkolînek din de li ser perwerdehiya olî di malbatên olî de, hate tekez kirin ku "diyaloga perwerdeyî" faktora herî girîng e di veguheztina nirxên olî de (10).
Ji perspektîfa zanyarên Şîe yên hemdem, Ayetullah Javadî Amoli dibêje:
"Dayik çavkaniya perwerdehiyê ye; Ger bawerî di çokên wê de geş bibe, civak dê ji tariyê xilas bibe." (11)
Her wiha, Profesor Shahid Motahari dinivîse:
"Dayik neynikek e ku zarok tê de rûyê mirovahiyê dibîne." (2)
4. Analîz û Şirovekirin Li Ser Fêrkirinên Ehlê Beytê (AS)
4.1. Evîn; Stûna Tenduristiya Derûnî
«رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ» * (۱۲).:Ehlê Beytê (AS) evîna dayikê wekî nîşanek dilovaniya îlahî dihesiband. Îmam Sadiq (AS) got:
"Bila Xwedê rehmê li wî kesî bike ku alîkariya zarokê xwe bike ku rastgo be." * (12)
Di jiyana Hezreta Zehra (AS) de, evîn bi terbiye û perwerdehîyê re tê hev. Tê vegotin ku wê her gav zarokên xwe bi bîranîn û duayan ji xewê şiyar dikir da ku ew bikaribin ji bo nimêjê bisekinin; perwerdehiyek evîndar lê arasteyî.
4.2. Modelkirina Exlaqî
Di teoriyên perwerdehiyê yên nûjen de, "fêrbûna çavdêrîkirinê" yek ji rêbazên herî bibandor e. Ehlê Beytê (a.s.) ev prensîb di tevgerên xwe de nîşan da. Hezreta Zehra (a.s.) zarokên xwe ne bi gotinan, lê bi kirinan gazî qurbanî, îbadet û rastgoyîyê kir.
Di çanda populer de jî wiha tê gotin:
Zarok tiştê ku bavê wî dike dike - eger ew neke, bavê wî dike.
Ew behsa heman prensîbê dike ku dêûbav dibin modelên rolê.
4.3. Perwerdehiya Baweriyê û Berpirsiyariya Civakî
Sîra Fatimiyan girêdanek di navbera baweriya takekesî û pabendbûna civakî de saz dike. Îmam Huseyîn (a.s.) diya xwe wiha wesifand:
"Diya min berî ku ez biaxivim Xwedê bi bîr dianî." (13)
Ev gotin wateya herî kûr a perwerdehiya olî di hawîrdora malê de ye.
4.4. Encam
Lêkolînek berawirdî di navbera teoriyên zanistî û hînkirinên Ehlul Beyt (AS) de nîşan dide ku dayikên olî, bi şopandina mînaka Hezretî Zehra (S), dikarin bibin navenda "şêwazek jiyanê ya saxlem"; şêwazek jiyanê ku tê de hest, aqilmendî û ruhanîbûn bi hevdemî mezin dibin.
Rola dayikê di perwerdehiya olî û tenduristiya derûnî ya ciwanan de di Îslamê de ne tenê biyolojîk û hestyarî ye, lê di heman demê de çandî û zanînî ye jî. Nimûneya Hezreta Zehra (a.s) modelek bêkêmasî ya dayikek dilsoz, hişyar û îlahî peyda dike. Civatek ku dayikên wê bi perwerdehiya Fatimiyan mezin bibin, dê nifşek hebe ku di heman demê de bawerî, aqil û exlaq di heman demê de di tevgerên wan de.
