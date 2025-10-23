Misilmanên li Corner Brook, Kanada, mizgeft û navenda civakî ya xwe digirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mizgeftek ku berê wekî navenda rêxistineke Xiristiyan(Filih) li bajarokê biçûk ê Corner Brook, ku li parêzgeha Newfoundland û Labrador a Kanadayê ye, dihat nasîn, niha bûye cihekî taybet ji bo îbadet û çalakiyên civakî ji bo Misilmanên herêmê. Medyaya herêmî nivîsand ku vekirina wê xwestekek demdirêj a civaka Misilman li rojavayê Newfoundland û Labrador pêk anî.
"Ev ji bo me hemûyan pir bi qîmet e û ez nikarim hestên xwe vebêjim. Em bi rastî kêfxweş in ku cîhek wusa heye," Akem Şahîdullah, serokê Navenda Îslamî ya Corner Brook dibêje.
Şahîdullah berê nimêjên xwe li gelek deveran, di nav de nexweşxane û karsaziyên herêmî, kiriye.
Navenda Îslamî avahiya dêrê ya ku xwediyê wê rêxistina Xiristiyan(Filih)The Rizgary Army bû kirî. Ew bi bexş û piştgiriya Misilmanên li çaraliyê cîhanê hate fînansekirin, ku di nav kêmtirî mehekê de 400,000 dolar berhev kir da ku avahiyê bikire.
Di çar salên borî de, civaka Misilmanan li Corner Brook ji nêzîkî 70 kesan zêde bûye û gihîştiye zêdetirî 500 kesan, û mizgefta nû ne tenê dê bibe cihekî îbadetê, lê di heman demê de dê bibe navendeke civakî û çandî ji bo ciwanên bajêr. Abdullatif Alhassan, sekreterê giştî yê Navenda Îslamî ya Corner Brook, kêfxweşiya xwe ya ji bo vê bûyerê anî ziman û got: "Niha me hemûyan cihekî yekane heye ku em dikarin jê re bibêjin mal."
Medyaya herêmî nivîsand ku vekirina mizgeftê, ya yekem li rojavayê Newfoundland û Labrador, dikare bibe alîkar ku Misilmanên nû werin herêmê û ji bo kesên ne-Misilman derfetek peyda bike ku bi çanda Îslamî re nas bibin. Merasîma vekirina fermî ya mizgeftê dê di Mijdarê de were lidarxistin, û beşek ji fonên ku hatine berhevkirin dê ji bo tamîr û lênêrînê were veqetandin.
