Alîkarî kirin bo keçên ciwan ji bo derketina krizîya nasnameyê

Agahdariya Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA: Krîza nasnameya ciwanan, bi taybetî li ciwanên keçan, pirsgirêka girîng a tarbîyatê di mal û civakê de ye ku serhildana rastî li ser tenduristiya rûhî, têkiliyên civakî û pêşeroja ciwanan dike. Di demê ciwanî de, kesan di nav xwe de, nirxan, bawerî û cîhê xwe di cîhanê de digerin. Ev proses dikare bibe sedema pirsgirêkan û hindek caran bi krîza nasnameyê re qediya bibe.
Sedemên krîza nasnameyê li ciwanên keçan:
- Guhertinên fizîkî û hormonî:
Dema ciwanî bi guhertinên lezgîn ên fizîkî û hormonî têkildar e ku dikarin li his û têgihiştina kesê li ser xwe tesîr bikin.
- Barkirinên civakî û çandî:
Hêvî û xwestên civakê, malbat û medyayê ji aliyê keçan re sedemê tevlîbûna tewawî û şikîna nasnameyê dikin.
- Pêwendiyên hevparan:
Ciwanên keçan pir caran xwe bi hevalên xwe, hevjinên xwe an jî wêneyên ideal ên medyayê têkilî dikin. Ev normal e, lê heke rast ne rêxistin û alîkarî nekin, ew dikare bi hisê nebasî û ne razîbûn ji xwe re berdide.
- Guhertinên di têkiliyên de:
Guhertinên di têkiliyên malbatî, hevaltiyan û hevjinan de dikarin li pêşketina nasnameyê tesîr bikin. Heke têkiliyên fermî bi kesekî ku ji ciwan re heyî ye û bawerî tê dike neyê rêvebirin, ew dikare sedema bi tenhatiyê û tecawizkarî bibe.
Xeterên krîza nasnameyê li civakê:
- Pirsgirêkan tenduristiya rûhî: weke tîştekî, xûdxdarî, teşewwûş, nexweşiyên xwarinê.
- Tevgerên xeter: ciwanên keçan dikarin ser tevgerên xeternak wek bikarhêneriya madeyên nezanetî, alkool an têkilîyên nebaş yên cinsî bicivin.
- Kêmkirina baweriya xwe: ne razîbûn ji nasnameyê dikare baweriya xwe di ciwanan de bikêşe.
- Pirsgirêkan di perwerde û karê de: Krîza nasnameyê dikare ser xebatên perwerde û karî tesîrê nebaş bike û qedexe û sorî li hilbijartina rêyên pêşerojê bibe.
- Tesîr li têkiliyên civakî: dikare ciwanên keçan li têkiliyên xwe yên bi awayekî sax nebin, ku ev jî ser pêşketina civakî û hisî yên wan tesîrê dide.
Çarekarî ji bo berxwedan li krîza nasnameyê:
- Alîkarî ya malbat û hevalan:
Çêkirina cîhekî piştgirî û têgihiştî ji aliyê malbat û hevalan alîkarî dike ku ciwanên keçan bi baweriya zêdetir nasnameya xwe bibînin.
- Rêkeftin û tedawî:
Rêkeftin bi profesyonelan tenduristiya rûhî dikare alîkarî bike ku ciwan bi hisên xwe şer bike û nasnameya xwe avêtî.
- Baweriya xwe zêdekirin:
Çalakiyan ku baweriya xwe û hisê nirxê xwe zêde dikin, wekî varzîş, huner an xebatên xeyrî, dikarin di avakirina nasnameya ciwan de rolê girîng lînin.
- Perwerde û xweagahî:
Fêrbûn li ser guhertinên demê ciwanî û merivdariya bi şer û çewtîyên nasnameyê dikare alîkarî bike ku ciwan bi baweriya zêdetir ev dem derbas bikin.
Di civaka Îranî-Îslamî de, balêdan li nirxên êdî û dînî û çandî alîkarî dike ku ciwan nasnameya xwe di çarçoveya me’nevî û nirxdarî de pêk bîne. Hêvî û piştgirî ya malbat û civakê jî dikare xetereyên krîza nasnameyê kêm bike û xelka ciwan û baweriya xwe bilind pêk bîne.
