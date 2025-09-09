Dr.Pizişkîyan: Rejîma Siyonîst ji bo sûc sînoran nas nake

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serok Komara Mesûd Pezişkîyan
peyamek weşand û êrîşa rejîma Siyonîst li ser axa Qeterê şermezar kir û got: Ji Neteweyên Yekbûyî, Rêxistina Hevkariya Îslamî û saziyên din ên navneteweyî tê hêvîkirin ku tavilê, bi biryardarî û bi pratîkî bersivê bidin vê êrîşa eşkere; aştiya mayînde li herêmê tenê bi bidawîanîna dagirkerî û êrîşê mimkun e.
Nivîsa vê daxuyaniyê wiha ye;
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
Îro, careke din, di siya bêdengiya gumanbar a civaka navneteweyî de, rejîma Siyonîst kiryarek sûc kir. Bi êrîşa li ser axa Qeterê û hedefgirtina rêberên berxwedana Filistînê, ne tenê hiqûqa navneteweyî û prensîbên mirovî binpê kir, lê di heman demê de aştî û aramiya herêmê jî wekî hedefa êrîşa xwe ya eşkere kir hedef. Ev kiryara terorîstî vê rastiyê nîşan dide ku rejîma Siyonîst ji bo sûc û terorê sînoran nas nake, û ji aliyekî din ve, her hewldanek dîplomasiyê ji holê radike.
Komara Îslamî ya Îranê vê kiryara neqanûnî, nemirovane û dijî aştiyê bi tundî şermezar dike. Êrîşkirina welatekî serbixwe binpêkirineke eşkere ya serweriya neteweyî û Peymana Neteweyên Yekbûyî ye, û bêxemiya hêzên cîhanî li hember van reftaran dê metirsiya belavbûna krîz û şer li herêmê du qat zêde bike.
Dema ku em hevgirtina xwe bi hikûmet û miletê bira yê Qeterê û gelê bindest ê Filistînê re diyar dikin, em tekez dikin ku êrîş û terorîzma dewletê ya rejîma Siyonîst ne tenê biryardariya gelê Filistînê ji bo azadî û berxwedanê qels nake, lê di heman demê de dê yekîtiya neteweyên herêmê li dijî vê dagirkerî û neheqiyê xurt bike.
Ji Neteweyên Yekbûyî, Rêxistina Hevkariya Îslamî û saziyên din ên navneteweyî tê hêvîkirin ku tavilê, bi biryardarî û bi pratîkî bersivê bidin vê êrîşkariya eşkere. Aştiya mayînde li herêmê tenê bi bidawîanîna dagirkerî û êrîşkariyê mimkun e.
Wekî ku her gav tekez kiriye, Komara Îslamî ya Îranê dê li kêleka hemî neteweyên bindest ên herêmê bisekine û dê nehêle ku polîtîkayên yekalî û êrîşkar ewlehî û pêşeroja herêmê bixin xeterê.
Mes'ûd Pezişkîyan
Serokê Komara Îslamî ya Îranê
