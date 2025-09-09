Ajansa Enerjiya Atomî û Îranê li hev kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Seyîd Ebas Êraqçî, wezîrê derve yê Îranê, ku bi rêya hevpeyvînên diplomasîk hatiye Misrê, di êvarê sêşemê de bi Abdulfetah El-Sîsî, serokkomara Misrê, civîn û axaftin kir.
Wezîrê derve yê Îranê di vê civînê de raporek ji rêwîtîya têkilîya dîplômatîk û hevkariya dwi-tarafî û pir-tarafî yên Îran û Misrê pêşkêş kir û ser girîngiya pêşveçûna têkilîyên li qada aborî, bazirganiyê, gerîngazî û her weha hevkariya bo parastina ewlehî û ewlehiya herêma axivî.
Serokwezîrê Misrê di vê civînê de xweşbînîya xwe ji ber pêşketina têkilî û hevaltiyên di navbera du welatan de nîşan da û ser girîngiya berdewam kirina lêkolîn û axaftinên di navbera du welatan de bo gihîştina feyde û menfaetên gelan û herêma axivî zor kir.
Wezîrê derve yê Îranê jî hewlên xwe yên baş yên Misrê li ser mijara hêza atomî yê Îran û mêvanxaneya civîna hevkariya Îran û Heyeta Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî (AIEA) ku çêkerdiya rêgezên nû yên têkilî di bin şartên nû yên piştî tevgera neqanûnî yên Dewletên Yekbûyî û rejîma sîyonîst li ser serfiraziyên atomî yê Îranê, şîkranî kir. Ew hevkariya Misr û Îran wekî nîşana fehm û baweriya hevpar tê hesibandin ku divê wekî binyadeke girîng ji bo pêşveçûna têkilîyên din jî bikar bîne.
Di vê civînê de li ser rewşên herêmî, taybetî rewşa fîlacêtî ya Xezze û berdewamîya jenosîda rejîma sîyonîst li ser Filistînê, her weha tevgera terrorîst a rejîma sîyonîst li dijî Qatar jî gotûbêj kirin û ser girîngiya hevkariya welatanê herêma bo rawestina şer û parastina ewlehiya herêmî xebatên hevpar vedîtin.
Îsmail Beqaî, axaftvanê wezîrê derve yê Îranê jî di axaftina xwe ya bi Radyoyê Tenduristî ya Îranê de got: Îran û Heyeta Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî li ser şêwazên têkilî di rewşa nû de, piştî tevgera neqanûnî yên Dewletên Yekbûyî û rejîma sîyonîst li ser serfiraziyên atomî yê welatê me, bi hev re rayedar bûn.
