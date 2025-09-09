Grosî: Peymana nû bi Îranê, gavê girîng e di rêya rastê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x), Rafail Grossi, Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî, raporên weşandî yên derbarê dawîkirina protokola têkiliyê ya Îran-Iraqê de piştrast kir û wê wekî "gaveke girîng di rêça rast de" bi nav kir.
Wî li ser tora civakî "X" nivîsand: "Îro li Qahîreyê, me bi Wezîrê Derve yê Îranê re li ser rêbazên pratîkî yên ji nû ve destpêkirina çalakiyên vekolînê li Îranê li hev kir. Ev gaveke girîng di rêça rast de ye."
Grossi zêde kir: "Em ji Wezîrê Derve yê Misrê, Bedir Ebdul Etî, ji bo pabendbûn û têkiliya wî spas dikin."
Berê, Îsmaîl Beqayî, berdevkê Wezareta Derve ya Îranê, di hevpeyvînekê de bi Saziya Weşanê ya Îranê re, behsa hevdîtinên di navbera Wezîrê Derve yê Îranê Seyîd Ebas Eraqçî û Rêveberê Giştî yê Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî de kir, ragihand: Îran û Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî li ser awayê têkiliyê di rewşa nû de, piştî êrîşên neqanûnî yên Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst li dijî tesîsên nukleerî yên aştiyane yên welatê me, gihîştine lihevkirinekê.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Grosî
Îran
Peymana Nukleerî
Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî
Your Comment