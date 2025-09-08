Erênî û neyînîyên avakirina navendeke îslamî li Dalton, Îngilîstanê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Tevahî Di roja dawî de, di Daltonê li herêma Lake Districtê, Îngilîstanê de, cîhanek teqayûşan hatiye xuyang kirin ku piştgirên û dijminên avakirina Navenda Îslamî li vê bajarê civiyan. Ev civîn nîşan dida ku di nav xelkê herêmî de di bin gotinên cuda de qelewtiyên mezin hene.
🕌 Detailsên civînê
• Piştgirên navenda Îslamî bi şiarên wekî "Navenda Îslamî li vir bi xêr hatîye" û bi alayên piştgirî ji vê projeyê hatin civîn. Endamên komeleyê "Rêxistina Dijî Nasperestiyê" û çalakvanên wekî Catherine Moffat li ser peyama yekîtiya civakî, evîn û biryardarîyê bal dan. (gbnews.com)
• Li dijî wan, dijminên avakirina navenda Îslamî bi alayên Dewletê Yekbûyî û sembolên "Şerwazên Şeva" (Crusaders) didan civîn û dijî navendê radibûn. Komê hêzên rastê tîrêjdar "Britain First" jî bi civînê li cihê avakirina navendê şanoya "Li vir tu mescîdê tune" pêşkêş kir. (bbc.co.uk)
🧭 Sernivîsandina projeyê
• Projeya avakirina navenda Îslamî di sala 2022 de pejirandin bû û armanca wî danîn cihê ibadet û xizmetên civakî bo mûselmanên herêmî, bi taybetî bo bijîşkên mûselman ên nexweşxaneya gîlanê Farnes. Ev projeyê bi xercê zêdetir ji 2.5 milyon pîvanê pûnêdare ye. (gbnews.com)
• Dijminan bi bêhîstî û şandeyên çepê rêbazên rastê tîrêjdar, tiştên şaş li ser projen da ku karibin ser encamên çandî û civakî peyda bikin, şûndê derxistin. (itv.com)
🗣️ Bersivên civakî
• Nîşandeyên herêmî, wekî Michelle Scargam, endamê Partiya Karker, vê teqayûşan nîşandan ku ew tê de nasperestî ye û daxwaz kirin ku xelkê herêmî her dem ji koçberan piştgirî kirin. (gbnews.com)
• Li dijî wan, komeleyên dijî nasperestî û piştgirên navenda Îslamî daxwaz kirin ku li dijî agahiyên şaş û têkçûnê rawestinê bikin.
📸 Wêneyên civînê
• Di wêneyan de, civînkerên bi plaqardên ku şiarên cuda tê de ne, têne dîtin. Hinekî plaqardên wan piştgirî ya navenda Îslamî nîşan dide û hinekî jî dijminî. Ev bûyeran nîşan didin ku di civakên cihanê de çalakiyên çandî û kêm û zêdeya civakî hene.
________________________________________
Ev nûçe temaşayê çalakiyên çandî û civakî li herêma Dalton û di nava civaka îngilîz de qelewtiyên çandî û peywendiyên civakî di dema xwe de çêdikane.
________________________________________
Heke tu dixwazî, ez dikarim gotarên zêdetir an hûrguliyên din jî wergerîn. Dema te ya xweş!
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Tevahî Di roja dawî de, di Daltonê li herêma Lake Districtê, Îngilîstanê de, cîhanek teqayûşan hatiye xuyang kirin ku piştgirên û dijminên avakirina Navenda Îslamî li vê bajarê civiyan. Ev civîn nîşan dida ku di nav xelkê herêmî de di bin gotinên cuda de qelewtiyên mezin hene.
Your Comment