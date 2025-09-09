“Hişdariya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî: Rizgarbûyên ji erdhejê bê alîkarî nikarin zivistanê bijîn”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şannen O'Hara, seroka stratejiya OCHA li Afganistanê, roja Duşemê (17ê Îlonê) di civîneke çapemeniyê de li Celalabadê got ku bi hezaran malbat di çend deqeyan de hemû tiştên xwe winda kirine û niha di konan de an jî di bin ezmanê vekirî de dijîn.
Li gorî wî, erdheja ku parêzgehên Nangarhar, Kunar û deverên derdorê hejand, bandor li nêzîkî 40,000 kesan kir û zêdetirî 5,000 xanî wêran kir.
O'Hara tekez kir ku gihîştina gundên dûr pir dijwar e û xebatkarên alîkariyê neçar in ku bi saetan bimeşin.
Wî her wiha zêde kir ku jin, zarok û kesên astengdar ji bo alîkariyê pêşîn in.
Fona Nifûsê ya Neteweyên Yekbûyî texmîn kiriye ku zêdetirî 11,000 jinên ducanî di nav kesên bandordar de ne, di heman demê de Afganistan jixwe yek ji rêjeyên mirina dayikan ên herî bilind li herêmê heye.
OCHA hişyarî da ku nebûna ava paqij û xizmetên tenduristiyê xetera nexweşiyên wekî kolerayê zêde kiriye. Wê got ku heta niha 43,000 ton xwarin û pêdiviyên bingehîn gihîştine xelkê bandordar, lê baranên giran û şemitîna erdê hewldana alîkariyê asteng dikin.
Di heman demê de, Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê (WHO) ragihand ku wê zêdetirî 35 ton pêdiviyên bijîşkî yên acîl veguheztiye Kabîlê, bi vî awayî hejmara giştî ya pêdiviyên bijîşkî yên ku ji Afganistanê re peyda kirine gihîştiye dora 80 tonan. OCHA her wiha got ku 10 mîlyon dolar ji bo bersivdayîna hewcedariyên tavilê yên rizgarbûyan hatiye veqetandin û planeke nû ya acîl tê temamkirin.
Ev trajedî ne tenê bi erdhejê ve sînordar e; di bin hikûmeta demkî ya Afganistanê de, her sal bi hatina zivistanê, nebûna stargehê, sînorkirinên giran li ser kar û alîkariya jinan, û bêbandoriya rêveberiya herêmî, hejmareke mezin ji Afxaniyan careke din bi krîzeke jiyanê re rû bi rû dimînin.
...
Dawiya peyamê /
Etîket
Efxanistan
Erdheja Afganistanê
Talîban
Neteweyên Yekbûyî
Your Comment