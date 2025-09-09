Ayetullah Axtarî: Reklamkirin li sîber-cîhanê(li ser şebekeyên civakî) cureyê reklamê yê herî hêsan û bibandor e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X)- ABNA-Serokê Meclisa Bilind a Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (S.X), di gotûbêjekê bi rojnamegerên ABNA de, derbarê şêwaz û rêbazên reklaman axift:
“Reklam li civakê yek mijarekî giştî ye; ne tenê kesek reklam dike an jî reklamek taybet heye.”
Ayatullah Muhammad Hesen Extari zêde kir:
“Reklamê yek jorê wisa ye: axaftin, vekolîn, pêşniyar, hesabiya minakên mantîqî û axaftina giştî an jî bi rûniştin. Mînakî, Pêxemberê me (s.x.a) di destpêka dawiya xwe de kesan di bin nazarê xwe de xweşik dikin û bi wan diaxivîn. Ev reklamekî kesane an komekî ye, li gorî rewşên cihê.”
Li ser pêwîstiyên reklaman wî got:
“Herwiha pirsa amûrên reklaman jî heye; em tenê li yek jor an amûrê reklamanê bêdeng mayîn? An jî divê her amûrê ku em dikarin bi wê armanc û wezîfeyê xwe bigihîjin, bikar bînin? Reklam di gelek şaxan de belav dibe; wek axaftin, guhertin, wêneyî û pêşandana şanoya, mînakî ji bo nimûne pêşandana wêneyî ya filmî an şanoya ‘teaziye’ (şanoya dînî yê kevn). Pêşandana şanoya û film û çêkirina wêneyan jî reklamek in. Nîşandanên li deran, nivîsan, ketîb û wan tiştên din jî, bi reng û hezkirina hunerî, şaxên reklaman dibin.”
Li ser navenda civakî (online) jî wî şirove kir:
“Îro reklam li navenda civakî, bi awayê ku fireh bûye, herî baş, hêsan, rasti û karîger jorê reklame ku di cîhanê de tê dîtin e. Li wir bi tîzer û gotinên kurt û hevseng û heyecanî hûrgulî, tiştên rast û şaş li cîhanê belav dikin. Pêşandana wêneyên filmî û şanoyên vêneyî jî di nav wî derdikeve. Hêmû wan şêwazên reklaman divê li gorî pêwîstiyên civakê were şirove kirin.”
Ayatullah Extari jî got:
“Ji rojê ku ez serkarîya xizmetê li Meclisa Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (ع) dest pê kirim, ku qirk û pênzdeh sal berdewam bû, çend bernameyên reklaman hate avakirin. Yek ji wan damezrandina şebekeya televîzyonê ya ‘Saqalin’ bû; herçend çend şerîtkariyên mezin hebûn, lê niha bi xêr û serketî ve dixebite. Yek jî Ajansa Nûçeyan ya ABNA bû, ku bi zimanên cûda dest pê kir û heta ku ez di destê mecaletê bûm, di 27 zimanên cîhanê de kar dikir. Îro rêvebirina civînên online û webinarên li navenda civakî jî, hinek ji rêbazên ku Meclisa Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (ع) û Binyadê Navneteweyî ya ‘Ashura’ ji wan têne bikar anîn.”
Wê zêde kir:
“Ji aliyê din jî, derveyî rêbazên nivîskarî, makale û pirtûk, derveyî helbest û qesîde û stran, ku reklamekî cûda ye û di nav gelê taybetî de qebûlkirina mezin heye, herwiha derveyî axaftin û civîn û gotûbêj, şebekeyên televîzyon, radyo û pêşandanên wêneyî jî şaxên cûda yên reklaman in. Divê em bi her rê û amûrê ku heye, ji bo meqseta Xwedî yê xwe bikar bînin. Ez her demê ji hevalên ku li ser xwedîtiya şebeke tê hesibandin an pirsa wan bû, dixwazim bêjim: Ma em dikarin rûmete mecaletê Ehl-ul Beyt (s.x) bê dengbêj, minber û mikrofona xwe hebû? Divê em ji minberê bêtir feyde bibînin. Ji destpêkê min got ku divê em bi zimanên cûda û li malperên cûda hemû cîhanê bigirin û dengê Meclisa Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x) her cî bifikirin.”
Di dawiya peyamê de wî jî belav kir:
“Ji bo mecbûriyetê, divê hemû amûr û rêbazên cûda bikar bînin da ku wezîfeyê xwe bi cî bicîh bikin. Parçeyek ji wan wan şaredar in ku wek wî temsilvan û girêdayî Meclisa Cîhanî ya Ehl-ul Beyt (s.x) li welatên cûda li derveyî welatê xwe reklaman dikin, namazê qada dikin, civîn û axaftinên cîhanî û nivîsandina pirtûk û makale û hwd. dikin.”
