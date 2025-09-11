" Nimêj di cîhaneke tijî qerebalix û aloziyê de xezîneyeke aştiyê ye"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nimêj yek ji bingehên herî girîng ên ibadetê di dîna Îslamê de ye û di fêrgehên dînî de zêdetir ji wê hatî baldarî kirin. Ev farz, tenê wekî biryara şer‘î nayê hesibandin, lê her weha wekî rêwîtiyek ji bo pêşveçûn û bilindkirina rûhê mirovan jî tê dîtin. Di vê nivîsara de, cîh û girîngiya nimêjê li gorî çavdêriya çavkaniyên Şî‘î tê nêrîn.
Nimêj: Stûna Dîn û Nimûneya Bendegî
Di hadîsên Îslamî de nimêj wekî stûna dîn tê nîşandan. Îmam Sadiq (s.x) dibêje:
"Nimêj stûna dîn e; heke qebûl bibe, karên din jî qebûl dibin û heke red bibe, karên din jî red dibin." (1)
Ev peyam nîşan dide ku nimêj ne tenê kareke kesane ye, lê herwiha pîvazek bo nirxandina karên din ên ibadetê ye. Nimêj nimûneya bendegî û teslîmî li ber Xwedê ye, û mirovan hêr car ku li ber Xweda serjewbîn dikin, tê nîşandan ku tenê Xwedê hêzê di dinyayê de heye. Ev ibadetê hîsbendiyê ji xêrixwazî û xweşbînî dûr dike û mezinahiya Xweda di bîrê mirovan de dide.
Tesîrên Me’nawî yên Nimêjê
Îmam Eli (s.x) der barê girîngiya nimêjê dibêje:
"Nimêj kilîla her xêr e ya." (2)
Nimêj aramîya rûhî û temennayê di dilê mirovan de afirandibe. Dema mirovek li ber Xweda digire û diaxivê, têkiliya rastî bi Xwedê tedirgiyên rojane dike û hîsa aramîyê pêk tîne. Nimêj di heman demê de fursa ye bo bifikr û xweşnasî li ser xebat û çewtiyên berê.
Nimêj: Pireka Navbera Dunyayê û Axretê
Nimêj ne tenê tesîr li jiyana dunyayî dike, lê herwiha pêywergeyek navbera jiyana dinyayî û axiretê ye. Îmam Seccad (s.x) di Sahîfe-î Seccadî ye ji Xwedê daxwaza destûrê dike ku nimêj qedexe nekirî, ji ber ku nimêj rêwîtiyek bo nêzîkbûnê bi Xwedê ye (3).
Di fêrgehên Îslamî de tê gotin ku yekem tişt ku di rojê Qiyamêtê de ji mirovan tê pirsîn nimêjê wî ye (4). Qedexe kirina nimêjê wateya îmânê rastîn dike ku mirovan rêyê xwedîdarîya xwedanî tê derxistin. Her rakatê nimêjê de, bi gotina “Estağfirullah” mirovek ji Xwedê maghfira daxwaze.
Peyvnot
