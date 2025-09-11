Şehadeta yek Lubnanî di erîşa drone ya Îsraîlê li başûra Lebnanê de / Îsraîl dibistanek taybet ji bo zarokên xesûr(seqet) teqand

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Wezareta Tenduristiyê ya Lubnanê îro (pêncşem) ragihand ku yek kes di encama erîşa drone ya Îsraîlê li ser motorsîkletê wî li rêya bajaroka al-Bazûriyê ya li başûra Libnanê de hat şehîd kirin.
Ev wezaret navê kesê ku hat kuştin belav nekir, lê Îsraîl bi gelemperî di daxuyanên xwe de dadwe ku armancên wî di erîşan de endamên Hezbullah in.
Leşkerê Îsraîlê di daxuyekê de ragihand ku infirastruktura çêkirin û stendina çepên stratejî yên Hezbullahê li herêma Beqa’ hate hedef girtin û herwiha avahiyekî jî li bajaroka ez-Zarariyê li başûra Libnanê bombardîman kir.
Di bûyerêkî din de:
Leşkerê Îsraîlê avahiyekî taybet ku bi dibistana kesên xwedî pêwîstiyên taybet ve girêdayî bû, li herêma Abû Tuwêl ya li derva bajaroka sinorî ya ‘Eyta El-Şeab li başûrê Lubnanê teqand.
Li gorî Nûçegihanê Neteweyî ya Libnanê, balafirên drone yên Îsraîlê di asimanê gelek gundên başûra Libnanê de hatin dîtin, di nav wan de: ‘Arabsâlîm, Hûmîn el-Fûqa, an-Nebatîyya, Zibdîn, ed-Dweyr û Keferrummân.
Herwiha, di vê raporê de hat gotin ku asimanê bajarê Sûr û gundên nêzîkî wê, û jî rêya Çemê Lîtanî, ji saetên şeva berê ve hatibû bi drone-yên lêgerînê yên Îsraîlê dagirtin.
Diçî nav bîr:
Îsraîl ji Tîşrîna Yekem a 2023 ve dest bi erîşan li Libnanê kir, û di Îylûla 2024 de vê şerê gûherr ku bibe şerê tevahî. Di vê şerê de zêdetir ji 4 hezar kes hatin şehîd kirin û hêman 17 hezar kes birîndar bûn.
Herçend ku di Tişrîna Duhem a 2024 de destnîşaneke agirbest di navbera Hezbullah û Îsraîlê de hatî kirin, leşkerê Îsraîlê heta niha zêdetir ji 3000 car vê agirbestê şikestin, ku encamê wî şehîd bûna herî kêm 267 kes û birîndar bûna 608 kesî din bû.
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Lubnan
- Başûra Libnanê
- Erîşa drone
- Îsraîl
- Leşkerê rejîma sîyonîst
- Hizbullahê Libnanê
Your Comment