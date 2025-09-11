Pejirandina hikûmet û parlementoya Îranê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Iskender Momini, Wezîrê Parastinê yê Îranê, di bersiva bûyerên terorîstî yên li Sîstan û Belûcistanê û Sekreterê Komîsyona Karsaziyên Parastinê û Komeleyên Meclîsê, Viti de got: Yekek Le Presse Keskbûn awayê jiyanê ye, entegrekirina mêjî, rêya başbûnê, koçberî, biryara xweşiktir û çêtirîn cîhanê ye, şandina heywanan bi awayekî fîzîkî û elektronîkî ku hûn dikarin bi dest bixin. Meclîs.
Wezîrê Parastinê yê Îranê û Wezareta Agahdarî û Ewlehiyê ya keleha terorîst a Rozhalatiyê ya Îranê ragihandin ku ew ê êrîşî Tanya bi fîzîkî nekin û êrîşên elektronîk û radarê bişopînin. Laman dibêje ku li Diarikarave Correspondence, hûn ê bikaribin ji alavên nû û teknolojiya nû û her weha pêşkeftina navxweyî sûd werbigirin.
Your Comment