Bi dehan kesên sivîl di êrîşeke xwînî de li rojhilatê Komara Demokratîk a Kongo hatin kuştin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - ABNA - herî kêm 60 sivîl di têkoşîna têkoşerên silahdar yên grûba “Hêzên Demokratîk Yekbûyî” (ADF), ku hevalên DAIŞ in, li gundê “Ntoyo” ya li herêma “Bakurê Kîvû” ya rojhilata Komara Demokrat a Kongoyê hatine kuştin.
Li gorî serhengeha “Alan Kivywa”, rêveberê edareyê li herêma Lubero, vê qirkirinê rast piştî ceremoniya daxuyaniyê ya gelê gundê çêbû û heta niha hêjayî zêdetir a kuştîyên heye.
Yek ji mayîndaran di gotûbêja xwe ya bi hêwldanên nûçeyan wekî AP (Associated Press) de, şirove kir ku li ser 10 têkoşerên silahdar bi qeme û sator xelkê li yek cih cihî kirin û paşê li ser wan hatin şer. Ew got ku di nav tûşkirinên miriyan de xwe winda kir û jiyana xwe parast.
Têkoşîna duyemîn
Di rewşa cuda de, çalakên civakî raporek dan ku kêmî 18 kes di têkoşîna heman grûpê li herêma Beni ya li Bakurê Kîvû kuştin.
“Claude Musafoli”, çalakiya mafên mirovî ya herêmî, ragihand ku leşkerên miriyan hatine şandin bajarê Ocha û gelekî wan nîşanên teşewşîn û şikestiyên tijî hene. Ew ji gelê xwest ku bûnê malbatên xwe bo nasînê bêne.
Zêdebûna tûrikên bi hembêri operasyonên hevbend
Grûpa “Hêzên Demokratîk Yekbûyî” li sinorên Kongoyê û Uqanda dixebite û di sala 2019-an de bi DAIŞ re biya hevaltiyê. Heger jî operasyonek hevbend a leşkerên her du welat, ev grûp têkoşîna kuştina sivîlan di berdewam dike.
Di mehê Tîrmehê de, ev grûp du têkoşînên girîng li herêma Ituri kir: yek li kilîsekê li bajarê Komanda ku 34 kes kuşt û yek jî li herêma Irumu ku 66 kes kuşt.
Vebijarkirina asta ewlehiya kêm û bikarhêneriya grûpên silahdar
Rojhilata Kongoyê bi têkoşîna gelek heye; di nav de jî şerê leşkerên dewletî bi şoreşgerên “M23” ku ji hêla Rwanda ve piştgirî tê dikin. Ev rewş sebebê derketina leşkerên dewletî ji hin gundan sinorî bû û asta ewlehiyê jî tê çêkirin.
“Volker Turk”, Komîserê Mezin a Mafên Mirov a Lîstika Neteweyî di Geneva de hişyarî da ku grûpa ADF ji vebijarkirina vebijarkirina asta ewlehiyê da ku têkoşînên xwe mezintir bike.
