Hevdîtina Emar Hekîm bi Ayetullah Sobhani re

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Seyîd Emar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di serdana xwe ya Îranê de bi Ayetullah Sobhanî re civiya û bi rayedarên olî re axivî.
Di vê hevdîtinê de, her du aliyan tekezî li ser pêwîstiya berfirehkirina hevkariya zanistî û olî û rola medreseyan di şirovekirina hînkirinên Ehlul Beytê (Silav liwanbin) de kirin.
Her wiha, di vê hevdîtinê de, Hekîm behsa lidarxistina serketî ya heca milyonî ya Erbeînê kir, vê bûyera mezin wekî nîşaneya yekîtiya neteweya Îslamî bi nav kir û hebûna mezin a heciyên Îranî li perestgehên pîroz teqdîr kir, û ev yek wekî nîşanek ji kûrahiya têkiliyên di navbera her du neteweyan de û rola vê bûyerê di xurtkirina têkiliyên çandî û olî de nirxand.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Seyd Emar Hekîm
Ayetullah Sobhanî
Your Comment