  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Sazîyê

Hevdîtina Emar Hekîm bi Ayetullah Sobhani re

9 September 2025 - 22:47
News ID: 1725498
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Hevdîtina Emar Hekîm bi Ayetullah Sobhani re

Seyîd Emar Hekîm di çarçoveya sefera xwe ya bo Îranê de, li gel ayetulah Sobhanî, rayedarên olî civiya û gotûbêj kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Seyîd Emar Hekîm, rêberê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di serdana xwe ya Îranê de bi Ayetullah Sobhanî re civiya û bi rayedarên olî re axivî.

Di vê hevdîtinê de, her du aliyan tekezî li ser pêwîstiya berfirehkirina hevkariya zanistî û olî û rola medreseyan di şirovekirina hînkirinên Ehlul Beytê (Silav liwanbin) de kirin.

Her wiha, di vê hevdîtinê de, Hekîm behsa lidarxistina serketî ya heca milyonî ya Erbeînê kir, vê bûyera mezin wekî nîşaneya yekîtiya neteweya Îslamî bi nav kir û hebûna mezin a heciyên Îranî li perestgehên pîroz teqdîr kir, û ev yek wekî nîşanek ji kûrahiya têkiliyên di navbera her du neteweyan de û rola vê bûyerê di xurtkirina têkiliyên çandî û olî de nirxand.

.............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Seyd Emar Hekîm

Ayetullah Sobhanî

Your Comment

You are replying to: .
captcha